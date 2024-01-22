أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 22-1-2024 فى بورصة الدواجن

يحرص عشاق ومحبين الدواجن على معرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 22-1-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم نحو مبلغ 73 جنيهًا للمستهلك، مٌقارنة بأسعار أمس مبلغ 76 جنيهًا لكيلو الفراخ البيضاء، طبق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وشعبة الدواجن.

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 22-1-2024 في بورصة الدواجن

ترصد «الدستور» أسعار الدواجن، اليوم الاثنين 22 -1-2024 وتوضح أسعار الفراخ البيضاء بالمزرعة والمحلات للمستهلك، وتكون هي كالتالي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ البيضاء مبلغ 65 جنيهًا في بورصة الدواجن، مقارنة بأسعار أمس، وتباع في السوق للمستهلك بنحو مبلغ 73 جنيهًا، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس قيمة 76 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الإثنين 22-1-2024 نحو مبلغ 79 جنيهًا في أرض المزارع، كما سيسجل سعر الكيلو للمستهلك، نحو مبلغ 91 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الإثنين في بورصة الدواجن 22-1-2024، إلى نحو مبلغ 103 جنيهات بمزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بمبلغ 125 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر البانيه اليوم

تصل أسعار البانيه اليوم الإثنين في محال الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى مبلغ 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار بورصة البيض اليوم الإثنين فبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر قيمة 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بمبلغ 135 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض لما بين 125 و132 جنيها للطبق، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي قيمة 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك ما بين 145 و150 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، لما ما بين 11 و12 جنيها، ووصل سعر الكتكوت الساسو، الذي سيبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 8 و9.9 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي وصل من العمر يومًا واحدًا فقط لما بين مبلغ 7.50 و8 جنيهات.

روزي برابر 17 جنيهًا.

بط فرنساوي 34 جنيهًا.

بط مولار 47 جنيهًا.

بط مسكوفي أر 48 جنيهًا.

كتكوت ابيض شركات 27 جنيهًا.

كتكوت ساسو جيل أول 24 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت فيومي وروزي 18 جنيهًا.

وصل سعر كتكوت بلدي مشعر 7 جنيهات.

بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

كتكوت جيل تاني 11.5جنيه.