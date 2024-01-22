الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 22-1-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يحرص عشاق ومحبين الدواجن على معرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 22-1-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم نحو مبلغ 73 جنيهًا للمستهلك، مٌقارنة بأسعار أمس مبلغ 76 جنيهًا لكيلو الفراخ البيضاء، طبق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وشعبة الدواجن.

 

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 22-1-2024 في بورصة الدواجن

ترصد «الدستور» أسعار الدواجن، اليوم الاثنين 22 -1-2024 وتوضح أسعار الفراخ البيضاء بالمزرعة والمحلات للمستهلك، وتكون هي كالتالي.

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ البيضاء مبلغ 65 جنيهًا في بورصة الدواجن، مقارنة بأسعار أمس، وتباع في السوق للمستهلك بنحو مبلغ 73 جنيهًا، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس قيمة 76 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الإثنين 22-1-2024 نحو مبلغ 79 جنيهًا في أرض المزارع، كما سيسجل سعر الكيلو للمستهلك، نحو مبلغ 91 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الإثنين في بورصة الدواجن 22-1-2024، إلى نحو مبلغ 103 جنيهات بمزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بمبلغ 125 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

سعر البانيه اليوم

تصل أسعار البانيه اليوم الإثنين في محال الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى مبلغ 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار بورصة البيض اليوم الإثنين فبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر قيمة 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بمبلغ 135 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض لما بين 125 و132 جنيها للطبق، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي قيمة 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك ما بين 145 و150 جنيهًا.

 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 20-1-2024

"تحذيرات من نقص إنتاج البيض ونقص الأمصال فى صناعة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، لما ما بين 11 و12 جنيها، ووصل سعر الكتكوت الساسو، الذي سيبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 8 و9.9 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي وصل من العمر يومًا واحدًا فقط لما بين مبلغ 7.50 و8 جنيهات.

روزي برابر 17 جنيهًا.
بط فرنساوي 34 جنيهًا.
بط مولار 47 جنيهًا.
بط مسكوفي أر 48 جنيهًا.
كتكوت ابيض شركات 27 جنيهًا.
كتكوت ساسو جيل أول 24 جنيهًا.
بلغ سعر كتكوت فيومي وروزي  18 جنيهًا.
وصل سعر كتكوت بلدي مشعر 7 جنيهات.
بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.
كتكوت جيل تاني  11.5جنيه.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الاثنين أسعار الفراخ والبيض اليوم أسعار الفراخ والبيض الفراخ بورصة الدواجن

مواد متعلقة

الفراخ بـ67 جنيها في المزرعة.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 1 يناير 2024

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله في الضفة الغربية​

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استشهاد 10 أشخاص فى قصف للاحتلال على خان يونس (فيديو)

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 22-1-2024 فى بورصة الدواجن

نيران غزة تنتشر فى الشرق الأوسط.. أبرز البؤر التى طالتها نار الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة