"تحذيرات من نقص إنتاج البيض ونقص الأمصال فى صناعة الدواجن

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة إنتاج بيض الدواجن باتحاد منتجي الدواجن، إن الفترة الحالية تشهد تراجعًا في إنتاج البيض، حيث انخفض حجم إنتاج البيض في مصر حاليًا بنسبة 60% مقارنة بمعدلات الإنتاج خلال الربع الأخير من عام 2022.

وأشار إلى أن هذا التراجع في المعدلات جاء نتيجة خروج نسبة كبيرة من قطعان المنظومة (البياض).

تحذيرات من نقص الأمصال

وأوضح "نبيل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حجم إنتاج مصر من البيض يصل الآن إلى 55 ألف طبق بيض في اليوم، بإجمالي إنتاج يومي 16.5 مليون بيضة في اليوم.

وأشار إلى تراجع القوى الشرائية للمستهلك بنحو 60% في الوقت الحالي، موضحًا أن هذا التراجع في الطلب حد من الأثر السلبي لانخفاض الإنتاج الذي كان سيتسبب في نقص شديد في المعروض.

وأوضح أن نسبة التراجع في البيع كانت متزامنة مع تراجع الإنتاج بنفس النسبة، وهو ما أحدث توازنًا في السوق بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض في الوقت الحالي.

وأضاف نائب رئيس شعبة بيض المائدة في اتحاد منتجي الدواجن أن تذبذب أسعار الأعلاف بين الارتفاع والانخفاض السريع يؤثر سلبًا على سوق الدواجن البيضاء.

وتوقع أن تشهد سوق الدواجن في مصر أزمة خلال الفترة المقبلة ما لم يتم وضع حل سريع لتوفير اللقاحات لتحصين الدواجن خلال فترة الشتاء.

زيادة 75% فى أسعار الأمصال هذا الموسم

وأوضح أن هناك نقصًا شديدًا في المعروض من اللقاحات المستوردة للدواجن، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بنحو 70% خلال عام.

وقال إن صناعة الدواجن هي صناعة «تجميعية وليست محلية»، حيث إن عناصرها الرئيسية التي تسهم في تحقيق إنتاج الدواجن تبدأ من: "الأعلاف التي تمثل 75% من تكلفة إنتاج الدواجن، والأدوية والأمصال التي تستورد غالبيتها من الخارج، والكتاكيت، حيث يتم استيراد أمهات الدواجن من الخارج".

وأوضح أنه لا يمكن تجاهل دور الأدوية البيطرية والأمصال في صناعة الدواجن وضرورة توفيرها لتعزيز صحة الدواجن بالتزامن مع متابعة البرامج الوقائية، واستخدام الأدوية بشكل مستدام وفقًا للمعايير الصحية.

وقال إن اكتمال هذه المنظومة بكافة عناصرها يضمن نجاح صناعة الدواجن وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وكشف عن أن نقص الأمصال تسبب في انتشار بعض الأمراض بين أمهات الدواجن مما يصيبها بالتوقف عن البيض.