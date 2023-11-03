ليلى إبراهيم الرفاعى: والدى دمر «مطار الطور» قبل هبوط جولدا مائير بنصف ساعة

- قالت إن سيناء ظلت مُضاءة 3 أيام من شدة تفجير البطل مخازن العدو

- أصيب بقرحة فى المعدة بسبب حزنه الشديد على «نكسة 67»

- نفذ عملية «لسان التمساح» ثأرًا لاغتيال الفريق عبدالمنعم رياض

- رفض تعيينه ملحقًا عسكريًا.. وقال لـ«السادات»: «هقعد على مكتب لما العدو يخرج من بلدى»

- والدتى طلبت منه عدم الخروج فى عمليات قتالية وقالت له: «أولادك صغيرين» فرد عليها: «إن لم أخرج فمن سيحارب؟»

لا ينسى التاريخ أبدًا بطولات الشهيد العميد إبراهيم الرفاعى، مؤسس المجموعة «٣٩ قتال» فى الجيش المصرى، التى خاضت معارك طاحنة خلال حربى الاستنزاف وأكتوبر، وكبدت العدو خسائر فادحة فى العتاد والأرواح. وخلال حوارها مع الكاتب الصحفى الدكتور محمد الباز، عبر برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، كشفت ليلى الرفاعى، ابنة الشهيد، عن جوانب مهمة فى حياة والدها العسكرية والإنسانية، متحدثة wكذلك عن أسرار يوم استشهاده، وكيف أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاعتبار لأسرته، بتكريمها بعد غياب نحو ٣٠ عامًا عن التكريمات.

■ بداية.. ماذا عن اللحظة التى استوعبت فيها حجم بطولة والدك؟

- أنا ولدت فى فترة حرب اليمن، وكان والدى وعمى سامح وعمى سامى يشاركون فى هذه الحرب ضمن سلاح الصاعقة، واستشهد عمى سامح فى هذه الحرب.

وولدت ورأيت صور عمى سامح فى منزل جدى ومعه نياشين كثيرة وبطولات فى الرياضة، وبدأت أسأل عن بطولاته، وكانت العائلة تحكى عن حجم بطولات عمى فى اليمن، ونشأت على هذه السيرة البطولية.

وبدأ والدى يعرض الصور التذكارية له فى المعارك الحربية، وكنت أدرك معنى كلمة شهيد، وأدرك أن والدى فى أى لحظة معرض للشهادة، وقد سمّى شقيقى على اسم عمى سامح، وكنا فخورين ببطولات والدى والنياشين التى تُعطى له، وقد حصل على ترقية استثنائية خلال حرب اليمن لبطولاته وشجاعته فى القتال.

■ ما الأدوار التى أداها والدك خلال حرب الاستنزاف؟

- دور والدى بدأ منذ حرب ٥٦ قبل زواجه من والدتى فى ١٩٦١، وكانت له بطولات فى العدوان على بورسعيد، وفى حرب ١٩٦٧ وجدت والدى فى المنزل ويعانى من نزيف فى المعدة حيث أصيب بقرحة فى المعدة أدت لنزيف حاد بسبب حزنه الشديد على ما حدث فى نكسة ٦٧، وبعدها رجع للجيش وكوّن «٣٩ قتال» التى خاض بها حرب الاستنزاف، بعد انتقاء عناصر قوية من الصاعقة البحرية تحت اسم «منظمة سيناء»، وكنا نذهب أنا وشقيقى سامح لمقر المجموعة بالقاهرة ونرى التدريبات.

■ ما أهم العمليات التى خاضها خلال هذه الحرب؟

- خاض ٩٢ عملية خلف خطوط العدو خلال حرب الاستنزاف، وبدأت العمليات عندما استولى الجيش الإسرائيلى على السلاح المصرى الذى تُرك فى نكسة ٦٧ وتم تخزينه فى مخازن كبيرة، وكانوا يريدون أن يقيموا معرضًا لاستعراضه والتباهى به، فطلب والدى من القيادة تفجير هذه المخازن ليضيّع الفرصة على العدو، وقالوا عن هذه العملية إن سيناء ظلت مضيئة ٣ أيام من شدة الانفجار، لأنهم خزنوا مليون قطعة ذخيرة فى مكان واحد، وهذه أهم عملية من الـ٩٢ عملية.

وتعقبها عملية «مطار الطور» الذى كانت تهبط فيه جولدا مائير لتطمئن على قوات العدو، حيث تم ضربه قبل نزولها بنصف ساعة، وبعدها عملية «لسان التمساح» للثأر من اغتيال الفريق عبدالمنعم رياض، وكانت فى اليوم الأربعين لوفاته، وهبط والدى مع فرقته على مقر مجموعة العدو وأسروا منهم عددًا ودمروا الموقع بأكمله وأخذوا السلاح، ورُفع العلم المصرى على مقر المجموعة وأُنزل العلم الإسرائيلى، وكانت عملية قوية ولم يتخيل أحد تنفيذها، وتم قتل نحو ٤٠ من قوات العدو.

وكان والدى يحرص على توثيق كل لحظات البطولة والتدمير للعدو، وفى عملية ما عاد بأسير إسرائيلى لكنه مات من شدة الخوف. كما كان والدى ومجموعته فى كل العمليات أول القوات فى التحرك واقتحام مواقع العدو، وآخرهم فى الرجوع.

وعندما طلب الرئيس السادات أن يزور المجموعة «٣٩ قتال» انبهر بوالدى، وكان طارق عبدالناصر، شقيق الرئيس عبدالناصر، ضابطًا فى المجموعة، وقال له الرئيس السادات: «أنت أخذت كل النياشين فى الجيش»، ورفض والدى أن يكون ملحقًا دبلوماسيًا عسكريًا فى بريطانيا ليكمل الحرب ضد الإسرائيليين ويخرجهم من مصر، ووالدتى كانت خائفة منذ تكوين المجموعة لقربه الدائم من الشهادة.

وقد طلبت والدتى من والدى عام ١٩٧١ عدم المشاركة فى العمليات القتالية، والاكتفاء بوضع الخطط والتوجيهات لخوفها الشديد عليه، بسبب كثرة عملياته مع المجموعة والتى وصلت إلى ٩٢ عملية.

■ كيف كان يتعامل مع الجنود والضباط أثناء العمل؟

- كان هادئًا وصوته منخفضًا وكتومًا ويتعامل بالنظرة مع الأشخاص الذين يعملون معه، وكان يتعامل داخل المجموعة بمنتهى الحب والتفاهم، كأنهم أسرة واحدة، كما كان حريصًا على انتقاء عناصر متميزة فى المجموعة وكانت لديهم قدرات غير طبيعية، وأحدهم كان بطل العالم فى الملاكمة.

■ ماذا كان رد فعل والدتك على طلب «السادات» تعيين والدك ملحقًا عسكريًا فى بريطانيا؟

- والدتى لم تكن تريد أن يسافر كملحق عسكرى لبريطانيا، كما عرض عليه الرئيس السادات، وكانت لا تريده أيضًا أن يخرج فى عمليات قتالية وقالت له: «أولادك صغيرين ويكفى أن تخطط وتملى الأوامر»، ولكنه قال لها: «إن لم أخرج فمن سيحارب؟».

■ كيف عشتم فى أسرتك أجواء حرب أكتوبر؟

- وقت حرب أكتوبر كانت أغانى الانتصارات متواصلة فى الراديو، ولكن لم أكن أعرف تفاصيل الحرب، ووالدى كان يحارب ويعود للمنزل، ولكننى لم أكن أعرف أنه توجد حرب إلا بعد استشهاده وعندما رأيت المُعزّين بالمنزل.

■ كيف عرفت باستشهاد والدك؟

- جدى كان مأمورًا فى وزارة الداخلية، وكان شديدًا جدًا ولكننى وجدته يبكى، فسألته: «بتبكى على مين؟»، فرد علىّ بأن أحد أقاربه توفى، وشعرت بأن والدى استشهد لأنه لم يأتِ للمنزل، لأنهم وقتها أخفوا علينا خبر استشهاده أنا وشقيقى.

بعد فترة تصل لأسبوعين تقريبًا، سألت والدتى: «بابا فين»، وكانت ترتدى الأسود، فأخبرتنا بأنه استشهد، وبكينا جميعًا لأننا نعرف معنى الشهيد، لأن والدنا كان يحكى لنا عن عمنا الشهيد، وعاشت والدتى معنا ٤٦ عامًا وأدت واجبها على أكمل وجه.

■ ماذا تعرفين عن قصة استشهاده؟

- لا أزال على صلة بالمجموعة «٣٩ قتال» التى كان يقودها والدى، ومنهم محسن طه ومحيى نوح، وظللت ٣٠ عامًا أسأل «شريف»، ابن خالة والدى، عن كيفية استشهاده لأنه كان معه فى نفس المجموعة، وأخبرنى بأنه يوم ١٩ أكتوبر صباحًا جاء والدى للمنزل ليغير ملابسه، ووقتها تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السادات، وقال له إنه يوجد هجوم فى الإسماعيلية ولا بد أن يوقفه لأنه لو لم يتم إيقافهم سيخرجون منها إلى القاهرة، فبدّل والدى ملابسه وكان صائمًا رغم إصابته بقرحة فى المعدة، وكان ينزل السلم قفزًا ولا يحب ركوب الأسانسير.

والدى شارك فى ٩٢ عملية ولم يطلب يومًا من والدتى أن تأخذ بالها منّا إلا هذه المرة.

وقد قابل والدى الفريق الشاذلى من أجل المهمة المكلف بها فى الإسماعيلية، ولكنه أبلغه بأن المهمة قد تم تغييرها، بعدما كانت تتمثل فى تدمير ممر مائى أنشأه الإسرائيليون، لكن الفريق الشاذلى أخبره بأنه يوجد هجوم بالدبابات فى الإسماعيلية وعليه أن يصده، فأخبره والدى بأن التجهيزات التى معه تخص المهمة المكلف بها، وأنه لا توجد معه تجهيزات لهذه المهمة الجديدة، وحدثت مشادة شديدة بينهما فى المكتب، وكانت هذه المرة الأولى التى يأخذ فيها أوامر من أحد، إذ كان دائمًا مَن يقترح ضرب الأماكن، وكان يصورها ويضع الخطة ويتم التصديق عليها.

والدى خرج مع فرقته لتنفيذ المهمة الجديدة فى الإسماعيلية رغم عدم جاهزيته لها بعد إلغاء المهمة الأولى، وعندما وصلوا لمنطقة معينة، أخبرهم جندى هناك بأنه يوجد كمين معد لهم، عندها أخبر الفريق الشاذلى بالأمر، فقال له أكمل المهمة، وعندما وصلوا وجدوا طوابير من الدبابات تنتظرهم، وكان المكان مكشوفًا وتم التعامل معهم، والمجموعة رفقة والدى كانوا ١٠ ومعهم أسلحة «آر بى جى».

وكانت توجد تبة عالية على الأرض، وأخذ والدى المدفع من صف ضابط كان يقف إلى جانبه، وضرب أول دبابة، فتوقفت الدبابات، واشتبكوا معها، ووزع والدى المجموعة حتى يشعر اليهود بأن عددهم كبير، وضربوا دبابة فى المنتصف، فطلب منهم والدى الانبطاح، ثم صعد فوق التبة وكان ينظر بالمنظار، فشاهده اليهود وعلموا أنه ضابط وقائد المجموعة، وضربوا دانة خلفه وأخرى أصابته شظايا منها وسقط على ضابط خلفه، ولم ينزف وقتها، واتصلوا بالرئيس السادات وأخبروه بأن إبراهيم الرفاعى سقط، فقال لهم: «ارجعوا به بأى ثمن».

زملاء والدى فى الفرقة «٣٩ قتال» أخبرونى بأنهم وضعوا جثمانه فى سيارة جيب وذهبوا به للمستشفى فى الإسماعيلية.

اليهود جن جنونهم وشددوا الضرب بالطائرات والقذائف، وكان يصوبون على كاوتش السيارة، حتى وصلوا للمستشفى، وهناك طلبوا من الطبيب أن ينقذه بأى ثمن، لأنهم لم يستوعبوا أنه توفى.

عضو بالفرقة كتب عن وفاة والدى فى كتاب له قائلًا: «غسلنا الأرض بدموعنا من الإسماعيلية حتى وصلنا مصر ولم نصدق أنه استشهد».

والدتى أخبرتنا أن والدى دفن بعد يومين من استشهاده وكان جسده ينزف دمًا من الصندوق حتى دفن، وابن خالة والدى أخبرنى أن رائحة المسك ملأت الأرض حتى إنه كان ينزل على الأرض ويشمها، حتى قالوا له «أنت اتجننت».

بعد ٢٠ عامًا من استشهاد والدى، فتح أحد أفراد العائلة مقبرته لدفن أحد الأشخاص بها وأخبرنا أنه توجد شجرة خضراء نبتت على جثمان والدى، وأن جثمانه لم يتحلل وظل كما هو حتى اليوم.

أحمد التهامى، شقيق والدتى وكان قائد سرب طيران بالقوات المسلحة، استشهد فى اليوم الثانى لاستشهاد والدى، وكان قد نزل إجازة يوم استشهاد والدى وكان منفعلًا وأقسم إنه سينتقم له، ولكن والدتى قالت له «كفاية واحد»، ولكنه عاد للكتيبة وأيقظ زميله أبوبكر حامد من النوم، وزميله جذب الغطاء على وجهه ولم يستيقظ فظل يلح عليه حتى استيقظ من نومه، فوجد وجهه كأن به لمبة ففزع، ووجده يعطيه سلسلته، ويخبره أن يسلمها لشقيقه فى مصر الجديدة، لأن له قريبًا استشهد وسينتقم له وسيستشهد فى هذا اليوم.

وحكى له أن شاهد رؤيا للنبى محمد، وهو يخبره أنه سيكون شهيدًا هذا اليوم، وبالفعل خرج للمهمة واستشهد فيها وعاد زميله أبوبكر وهو من أخبرنى بذلك، وأخفوا عن جدتى خبر استشهاده لأنه كان فى عمر ٢٦ عامًا.

■ ما طبيعة علاقة الرئيس السادات بوالدك؟

- الرئيس السادات كان يقدر والدى جدًا ويهتم به كثيرًا بسبب ما سمعه عنه أيام الرئيس جمال عبدالناصر، لأن طارق عبدالناصر شقيق الزعيم جمال عبدالناصر كان أحد ضباط المجموعة ٣٩، وكان الرئيس جمال عبدالناصر مهتمًا بهما جدًا ويطمئن عليهما بعد كل عملية، حيث كان يحدثهما ويزورهما فى المستشفى فى حالة إصابة أى منهما.

الرئيس السادات قال لوالدى إنه يريد إجراء زيارة للمجموعة، وقدم والدى عرضًا للمجموعة كلها أمام الرئيس السادات، وكان جميعهم يرتدون نياشين حتى العساكر وصف الضباط، وقد كتب الرئيس السادات لوالدى فى الدفتر «أشيد بشجاعتكم، هذه المجموعة التى لم أستطع أن أميز فيها بين الضابط والعسكرى»، ووضع وسام الجمهورية على علم المجموعة، وكان أفرادها حاصلين على نحو ١٤٤ نيشانًا، وعرض الرئيس السادات التكريم على والدى بسفره كملحق عسكرى إلى إنجلترا، لكن والدى رفض، وقال له «متشكر يا فندم.. لما العدو يخرج من بلدى أبقى أفكر أقعد على مكتب فى إنجلترا».

والرئيس السادات كان يهتم بالأبطال جدًا، ووالدى منذ التحاقه بالثانوية العسكرية كان بطلًا رياضيًا فى السباحة والرماية والضاحية والملاكمة، كما كان أمهر مصوب فى الكلية الحربية، وكان الرئيس السادات قد نظم دورة رياضية للجامعات باسم والدى، وفى كل سنة كانت تعقد فيها المسابقة، كان الرئيس السادات يحرص على تسليم «كأس إبراهيم الرفاعى» للجامعة الفائزة، وكان فى كل حفلة «يعزمنى أنا ووالدتى وأخى».

ذات مرة كان الرئيس السادات قد نظم حفلة فى مجلس الشعب، وكان اسمها «طلائع الشباب»، فأخذونى أنا وسامح من أجل تكريمنا هناك، وكنت وقتها فى الصف الأول الإعدادى، بعد حرب أكتوبر وتحديدًا سنة ١٩٧٤م، وعندما صعدت سلمت على الرئيس السادات وقلت له أنا ابنة إبراهيم الرفاعى، احتضننى وقبلنى، وقال لى «باباكى ده بطل»، قلت له «أنا عارفة»، و«طبطب عليا وكان فرحان».

■ احكى لنا عن إبراهيم الرفاعى الإنسان؟

- إبراهيم الرفاعى الإنسان قصة مختلفة تمامًا عن إبراهيم الرفاعى القائد العسكرى، «كانوا بيقولوا عنه فى الحرب إنه وحش والموت بيخاف منه، ابن خالته- الله يرحمه- كان يقول لنا إن طلقات الرصاص كانت تعدى من بين قدمى إبراهيم الرفاعى ولا يحدث له شىء».

إبراهيم الرفاعى الإنسان كان معى ومع أخى وأولاد خالته ووالده ووالدته والجيران، شهمًا جدًا وطيبًا جدًا وخدومًا جدًا، «أى حد يعوز أى حاجة يطلع يخبط علينا، وتانى يوم تكون معمولة، أى مناسبة تلاقيه هو اللى واقف، ولاد خالاته بيحكولى عن مواقفه معاهم حتى الآن، بنت خالته قالتلى إن يوم كتب كتابها قالها أنا هبقى وكيلك، وراح فعلًا كتب الكتاب بالأفارول، وقال للعريس لو فيه حاجة أنا اللى هبقى مسئول عنها، ولما يبقى فيه عسكرى عنده بيتجوز كان بياخدنى أنا وأخويا نروح نجيب هدية له ونزوره فى البيت، ولو حد تعبان عايز يروح مستشفى كان يوديه، كل المناسبات كان مجامل، لما كان يسافر كان يجيب شنطة لنا وشنطة هدايا للناس».

وكان والدى يحب الحياة ويحب التصوير جدًا، كان بيحب أن يوثق كل شىء بالصور، كان بيحب أن يصورنا كتير، وكان يحب سماع المزيكا، كان يحضر أحدث أجهزة تسجيل وأحدث تليفزيون، لكنه لم يكتب مذكراته.

■ هل كان من الممكن أن يمتهن إبراهيم الرفاعى عملًا آخر غير مهنة المقاتل؟

- والدى نشأ فى عائلة عسكرية، ووُلد ليكون مقاتلًا، «بيت جد والدى لأمه كان فى ميدان العباسية وكان أخوال والدى الاثنان ضابطين، وكان أمام بيتهم معسكرات للإنجليز، وكان والدى لديه بندقية رش وهو صغير، كان يصعد فوق السطح ويضرب على ذلك المعسكر».

كان جدى لوالدى مأمورًا، وكان ينتقل فى البلاد وينتقل والدى معه وأسرته، وبالتالى كبر وكان يرى المحتل فى وطنه، فكان يضع فى رأسه دائمًا أن هذا المحتل لا بد أن يخرج من بلادنا.

والدى التحق بالثانوية العسكرية ومن ورائه إخوته، وكان هو كبيرهم، «عمى سامى وعمى سامح دخلوا الجيش مثل والدى، وكانوا فى سلاح الصاعقة جميعهم، لكن عمى سمير لم يلتحق بالجيش لأن نظره كان ضعيفًا، لكنه كان يتطوع».

وسامح أخى ضابط أيضًا، لكننى لم أستطع أن التحق بالكلية الحربية، وعندما تخرجت فى الثانوية العامة لم يكن يُسمح للبنات بالالتحاق بالكلية الحربية.

■ ما شكل علاقتكم برفاق والدك؟

- العلاقة مع رفاق والدى ظلت كما كانت دائمًا ولم تتغير حتى الآن، وكأنه موجود بيننا تمامًا، هم أشخاص جيدون جدًا ويحبوننا جدًا ويحبون بعضهم جدًا، ويحبون والدى للغاية، العلاقة بيننا وبينهم لم تنقطع، هم يعتبروننا عائلة واحدة.

■ كنت راضية عن تكريم والدك الشهيد إبراهيم الرفاعى فى عهد الرئيس السادات.. لكن بعد ذلك انقطع تكريمه لمدة ٣٠ سنة.. كيف ترين ذلك؟

- كان يوجد بعض التكريمات لوالدى فى بعض البرامج، أو فى الجرائد خلال الاحتفال بنصر أكتوبر، لكن تكريمه كشخص أو لنا كأفراد أسرته، لم يكن يحدث طوال ٣٠ سنة.

المسألة اختلفت فى عهد الرئيس السيسى، حيث كرمنا عندما كان وزيرًا للدفاع، وعقد ندوة ثقافية وعرض خلالها فيلمًا تسجيليًا عن والدى، وكانت مدة الفيلم ثلث ساعة وتتم إذاعته فى التليفزيون حاليًا، ودعانا أنا ووالدتى حيث كان أخى مسافرًا، وكرمنا، وبعد ذلك عُقدت ندوة أخرى لتكريم والدى أيضًا ودُعى إليها أخى سامح.

■ كيف يرى أحفاد الشهيد إبراهيم الرفاعى جدهم؟

- ابنة أخى لديها حاليًا ٢٢ سنة، لكن عندما كانت صغيرة كانت تقف أمام صورة جدها، وتقول لى «بابا»، لأن أخى يشبه والدى كثيرًا، فكنت أقول لها «ده مش بابا ده جدو»، و«كانت بتتلخبط بين جدها ووالدها من كثرة الشبه بينهما، ولما كبرت ابتدأت ترى صور جدها وتعرف بطولاته وتفهم».

■ ما رسالتك للشهيد إبراهيم الرفاعى مع مرور ٥٠ سنة على استشهاده؟

- «أنا حاسة إن بابا موجود ويعطينى إشارات فى مواقف تجعلنى أشعر به وأنه معنا.. وهناك مواقف صعبة تمر علينا وربنا بيسهلها لنا، والناس تستغرب.. بابا موجود وعايش والسنين اللى جريت لم نشعر بها.. بابا عايش معايا.. وأقول له إنت عايش فى قلوب الناس التى عرفتك وحبتك».

■ ماذا تعنى بالنسبة لك جملة ابنة؟ علمًا بأن الشهيد إبراهيم الرفاعى استشهد عندما كنتم صغارًا ولم تكونوا وقتها قد فهمتم الحياة؟

- «إحنا عارفين ناس آباؤهم استشهدوا ومكنوش لسه اتولدوا، كانت أمهاتهم حوامل وآباؤهم استشهدوا، الحياة كانت صعبة جدًا بعد استشهاد بابا، لكن ماما كانت ست قوية جدًا، ماما تحملت مسئوليتنا لوحدها لمدة ٤٦ سنة، ماما اتعلمت حاجات عمرها ما عملتها عشان تحسسنا إن بابا لسه موجود، حاولت تعويضنا بكل الطرق، وأخوالى وقفوا جنبنا كتير». «فيه ناس أمهاتهم ماقدرتش تواجه الحياة لوحدها واضطرت تتزوج شخصًا آخر، لكن ماما رفضت تمامًا على الرغم من أنها لم تتعد الـ٣٠ سنة، عندما استشهد والدى، وكانت تأتيها عروض كثيرة للزواج لكنها رفضت، وتحملتنا بمفردها حتى نهاية حياتها.. والدتى كانت شجاعة جدًا.. كانت فعلًا ست بمائة رجل».