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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 1 يناير 2024

دواجن
دواجن

مع بداية العام الجديد يحرص عدد كبير من المواطنون على معرفة أسعار الدواجن خاصة عقب حالة التراجع التي قد شهدتها على مدار الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار الدواجن أرتفاع طفيف حيث سجلت سعر الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي سجلت مبلغ 66 جنيها مقارنة بأسعار أمس والتي سجلت والتي سجلت 65 جنيه. 

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 1 يناير نحو 66 جنيهًا في المزرعة وقد يصل إلى مبلغ 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك، حيث أنه يتم إضافة مابين 8 إلي 10 جنيه للكيلو كاهمش ربح للنقل ومكاسب التجار.

سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين 1 يناير في بورصة الدواجن

يبلغ سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين 1 يناير نحو 100 جنيهات في المزارع، وتباع للمستهلكين بمبلغ سيتراوح ما بين 110 إلي 115 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الاثنين 1 يناير في بورصة الدواجن

وصلت اليوم الاثنين 1 يناير أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» إلى مبلغ 72 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك إلى قيمة 88 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض اليوم الإثنين 1-1-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 30-12-2023

أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023  فى بورصة الدواجن

أسعار البانيه اليوم الإثنين 1 يناير

يبلغ سعر كيلو البانية اليوم الاثنين 1 يناير ما بين 145 و165 جنيهًا للكيلو الواحد حسب المنطقة.
ويتراوح سعر الأجنحة اليوم الاثنين 1 يناير ما بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.
ويبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم الاثنين 1 يناير ما بين مبلغ 73 و80 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

سعر البيض الأحمر اليوم 

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا.

سعر البيض الأبيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا.

سعر البيض البلدي اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا.

اسعار الدواجن أسعار الدواجن إرتفاع سعر الفراخ البلدي اليوم أسعار الفراخ الساسو أسعار البانية اليوم

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