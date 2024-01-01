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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض اليوم الإثنين 1-1-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

مع بداية العام الميلادي الجديد يحرص عشاق ومحبين الدواجن معرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم الاثنين 1-1-2024 في بورصة الدواجن، حيث أعلنت بورصة الدواجن عن أسعار الفراخ البيضاء، عقب حالة التراجع التي قد شهدتها على مدار اليوم، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء مبلغ 63 جنيها.

 

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين في بورصة الدواجن.

 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 1 يناير نحو 63 جنيهًا في المزرعة، وسعر 64 جنيهًا وقد يصل إلى مبلغ 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

 

سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين 1 يناير في بورصة الدواجن

يبلغ سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين 1 يناير نحو 105 جنيهات في المزارع، وتباع للمستهلكين بمبلغ سيتراوح ما بين 125 جنيها للكيلو.

 

أسعار الفراخ الساسو اليوم الاثنين 1 يناير في بورصة الدواجن

وصلت اليوم الاثنين 1 يناير أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» إلى مبلغ 78 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك إلى قيمة 88 جنيها.

 

أسعار البانيه اليوم الإثنين 1 يناير

يبلغ سعر كيلو البانية اليوم الاثنين 1 يناير ما بين 145 و165 جنيهًا للكيلو الواحد حسب المنطقة.
ويتراوح سعر الأجنحة اليوم الاثنين 1 يناير ما بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.
ويبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم الاثنين 1 يناير ما بين مبلغ 73 و80 جنيهًا للكيلو.

 

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن مبلغ 120 جنيها، وتباع للمستهلك بداية من سعر 125 جنيها.

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أسعار البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الاثنين 1 يناير نحو 120 بعد 128 جنيها في المزرعة، وتباع للمستهلك اليوم بدءا من سعر 126-130 جنيها.
وتباع كرتونة البيض البلدي اليوم 142 جنيها في المزرعة.

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