الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم

دواجن
دواجن

يبحث الكثير من ربات البيوت عن معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 31-12-2023 في ظل ارتفاع الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 65 جنيها بالمزارع للتجار فيما تصل إلى المحلات التجارية بسعر يتراوح من 70 إلى 80 جنيها للكيلو.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد 31-12-2023.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع 100جنيه، وتتراوح أسعارها في المحلات التجارية من 115 إلى 120 جنيها للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

وصل سعر كيلو الدواجن الساسو في المزارع للتجار إلى نحو 75 جنيها في حين يصل إلى المحلات التجارية للمستهلكين بنحو 80 إلى 95 جنيها للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

وتساءل عدد من ربات المنازل عن أسعار الفراخ الأمهات، والتي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الحالية، حيث سجلت اليوم الأحد في بورصة الدواجن سعر 54 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن 

سعر البيض الأحمر اليوم 

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 123 جنيهًا.

سعر البيض الأبيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض 122 جنيهًا.

سعر البيض البلدي اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 30 ديسمبر 

سجل سعر الكتكوت الأبيض من 19 - 25 جنيهًا في المزارع للتجار.

سجل سعر الكتكوت أبيض قطعان من 16 - 17 جنيهًا في المزارع للتجار.

سجل سعر الكتكوت الساسو من 17 - 18 جنيهًا في المزارع للتجار.

سجل سعر الكتكوت الساسو البيور من 18 - 19 جنيهًا في المزارع للتجار.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 30-12-2023

سجل سعر الكتكوت البلدي من 6 - 7.25 جنيه في المزارع للتجار.

سجل سعر الكتكوت الهجين من 10 - 11 جنيها في المزارع للتجار.

سجل سعر كتكوت الجيل الثاني عمر يوم من 12 جنيهًا في المزارع للتجار.

سجل سعر الكتكوت روزي من 17.5 - 18.5 جنيه في المزارع للتجار.

أسعار البط اليوم الأحد 30 ديسمبر 

سجل سعر البط المسكوفي 48.50 جنيه للكيلو في المزارع للتجار وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 49.25 جنيه للكيلو.

سجل سعر البط المولارد 48.50 جنيه للكيلو في المزارع للتجار وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 49.25 جنيه للكيلو.

سجل سعر البط التسمين 38.00 جنيه للكيلو في المزارع للتجار وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 38.50 جنيه للكيلو.

سجل سعر البط الفرنساوي 30.50 جنيه للكيلو في المزارع للتجار وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 31.00 جنيه للكيلو.

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سعر كيلو الفراخ البلدي بورصة الدواجن ارتفاع الأسعار المحلات التجارية بورصة الدواجن اليوم الأحد

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