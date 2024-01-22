الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الذهب اليوم الإثنين في التعاملات المسائية.. ارتفاع جديد

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين، ارتفاعًا جديدًا بمحالات الصاغة، حيثُ تجاوز سعر العيار 21 وهو الأكثر طلبًا بين المُقبلين الـ3570، بينما ارتفعت أسعار العيارات الآخرى.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ويتساءل الكثيرون عن سعر الذهب اليوم الاثنين في التعاملات المسائية، بعد أن شهد تغيرات خلال الساعات الأخيرة، في أسواق مصر، لذا وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول أسعار الذهب اليوم الإثنين في التعاملات المسائية، يستعرض موقع "الدستور" التفاصيل في التقرير التالي:

سعر الذهب اليوم الاثنين في التعاملات المسائية

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم بقيمة 4080 جنيه للشراء، 4137.25 جنيه للبيع اليوم.

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم بقيمة 3740 جنيه للشراء، 3792.5 جنيه للبيع اليوم.

جاء سعر الذهب عاير 21 اليوم بقيمة 3620 جنيه للشراء، 3570 جنيه للبيع اليوم.

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم بقيمة 3060 جنيه للشراء، 3102.75 جنيه للبيع اليوم.

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم بقيمة 2380 جنيه للشراء، 2413.25 جنيه للبيع اليوم.

جاء سعر الذهب عيار 9 اليوم بقيمة 1530 جنيه للشراء، 1551.5 جنيه للبيع اليوم.

 

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سعر سبيكة الذهب btc اليوم

ومن خلال موقعنا الالكتروني بلد نيوز سنعمل علي عرض اسعار السبائك والتي جاءت كالتالي:

  • جاء سعر سبيكه ذهب عيار 24 من بى تى سي وزن 5 جرام إلى 22095 جنيها اليوم.
  • جاء سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 20 جرام إلى88335 جنيها اليوم.
  • جاء سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام إلى 44180 جنيها اليوم.
  • جاء سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 500 جرام إلى 2179325 جنيها اليوم.
  • جاء سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 1000 جرام إلى4355435 جنيها اليوم.
  • جاء سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 116.65 إلى 507940 جنيها اليوم.
  • جاء سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 31.10 جرام إلى 137260 جنيها اليوم.
  • جاء سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 50 جرام إلى 218965 جنيها اليوم.
  • جاء سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 100جرام إلى 441030 جنيها اليوم.
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