تحديث بورصة الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية تغيرات جذرية بين الارتفاع والانخفاض وعدم الاستقرار منذ بداية فتح البورصة اليوم.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر في الأسواق.

3 عوامل تسبب ارتفاع أسعار الذهب

قال عيد يوسف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إن أسباب ارتفاع الذهب تعود إلى 3 عوامل، تتضمن نقص المعروض من الذهب وارتفاع الطلب، وارتفاع سعر الدولار.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن السوق يشهد طلبا مرتفعا مع رغبة المواطنين في التحوط من تراجع العملة والحفاظ على قيمة أموالهم، ما أدى إلى زيادة الطلب، في ظل عزوف المواطنين عن البيع والاحتفاظ بالذهب في ظل التوقعات بارتفاع الأسعار.

وأوضح يوسف أن وقف الاستيراد واحتفاظ المواطنين بالذهب أدى لنقص الخام، وهما الوسيلتين لتدفق الخام في الأسواق.

وتابع أن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق المازي أدى إلى وجود تلاعب ورفع غير مبرر في سعر الذهب ما دفع بعض قنوات التسعير مثل أي صاغة، لوقف نشر الأسعار، كما اتجهت الشركات للطريقة التقليدية من خلال اعلام التجار بالتليفون.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح أن سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو مستوى 3630 جنيها وفق آخر تحديث اليوم في تعاملات اليوم الاثنين مع بداية فتح البورصة المصرية.

سعر الذهب العالمي اليوم

وأوضح أن سعر الأوقية تراجعت بنحو 5 دولارات لتسجل مستوى 2024 دولارًا.

حالة من الارتباك في الأسواق

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك منذ بداية فتح البورصة اليوم بسبب تذبذب الأسعار بالأسواق العالمية.

هناك اهتمام خاص بصناعة الذهب في مصر ويهتم المواطنون والمستثمرون بشكل عام بصناعة الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في الظروف الاقتصادية الراهنة.