سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري بعد موجه الارتفاعات الأخيره

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تلاشي التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع مارس المقبل.

أسعار الذهب اليوم

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 70 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3630 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل مستوى 2024 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4149 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3112 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2420 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29040 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 8.5 % وبقيمة 280 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3280 جنيهًا، ولامس مستوى 3700 جنيه، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3560 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% وبنحو 20 دولارًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2049 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2029 دولارًا.

سبب تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية

وفي سياق متصل، يعزي تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال الأسبوع الماضي، إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، بأن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث يدعم صانعو السياسات استمرار رفع أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم إلى هدف 2٪، ومن ثم يواجه الذهب بعض عمليات البيع، مع تلاشي احتمال الخفض الوشيك في أسعار الفائدة، وسط ضغوط الأسعار التي لا تزال مرتفعة بسبب الإنفاق الاستهلاكي القوي.