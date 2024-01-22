اعرف تفاصيل توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة في مصر 2024

تصدر السؤال عن توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة في مصر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة على مدار الأسابيع الماضية، وكسر عيار الـ 21 الأكثر تداولاً وبيعًا في الأسواق حاجز الـ 3500 جنيه، وكسر عيار الـ 18 حاجز الـ 3000 جنيه تقريبًا.



توقعات أسعار الذهب العالمية



وأشارت توقعات أسعار الذهب لعام 2024، إلى ارتفاعات قياسية على المستوى العالمي، لاسيما في ظل خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفي نهاية عام 2023 سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13% تقريبًا.



توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة في مصر



وعن توقعات أسعار الذهب في مصر، أوضح هاني نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات في تصريحات له، أن لم يتم تحديد سعر الذهب خلال الفترة المقبلة لأن السوق في الوقت الحالي يشهد تذبذبًا بسبب الأحداث العالمية التي ينتج عنها زيادة في الأسعار.



أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 يناير 2024



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 نحو 4137 جنيهًا للبيع، و 4080 جنيهًا للشراء.



سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين



بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الاثنين نحو 3792 جنيهًا للبيع و 3740 جنيهًا للشراء.



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024، نحو 3620 جنيهًا للبيع و 3570 جنيهًا للشراء.



سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين



بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين نحو 3102 جنيها للبيع، و 3060 جنيها للشراء.



سعر جنيه الذهب اليوم الإثنين



سجل الجنيه الذهب اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024، نحو 28960 جنيهًا للبيع، و 28560 جنيهًا للشراء.

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