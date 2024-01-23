سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 /1 /2024 بالجنيه المصرى والدولار

مع قرب موعد زواج الكثير من الشباب يحرصوا على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 /1 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث سجل سعر الذهب وجود ارتفاعًا جديدًا في الساعات الماضية، بالتزامن مع عودة الأسواق المحلية والعالمية للعمل، حيث ارتفع الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بالسوق، بنحو مبلغ 70 جنيهًا وتكون مقارنة بسعره في تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 /1 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

ويرصد «الدستور»، خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، وفقًا لتصريحات أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024

قال أمير رزق، إن سعر الذهب ارتفع بمبلغ 80 جنيهًا في الذهب عيار 24، وارتفع الذهب عيار 21 بقي 70 جنيهًا، بينما ارتفع الذهب عيار 18 بمبلغ 60 جنيهًا، والجنيه الذهب ارتفع 560 جنيها، ليستقر سعر الذهب الآن عند المستويات التالية:

سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء هو 4137 جنيهًا مقارنة بـ 4057 جنيهًا في بداية التعاملات (هذا السعر غير شامل الضريبة والدمغة).

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن هو 3620 جنيهًا مقارنًة بـ 3550 جنيهًا في بداية التعاملات (هذا السعر غير شامل الضريبة والدمغة).

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 الآن هو 3103 جنيهات مقارنًة بـ 3043 جنيهًا في بداية التعاملات (هذا السعر غير شامل الضريبة والدمغة).

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب الآن هو مبلغ 28960 جنيها مقارنًة بسعر 28400 جنيه في بداية التعاملات (هذا السعر غير شامل الضريبة والدمغة).

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

أوضح خبير المشغولات الذهبية في مصر أن مصنعية الذهب عيار 21 ستتراوح من حوالي 3 إلى 3.5% من سعر الجرام الحالي، بينما ستتراوح مصنعية الذهب عيار 18 من حوالي 5 إلى 5.5% من أسعار الجرام الحالي، وطبقًا لذلك فإن متوسط أسعار الذهب بالمصنعية في الصاغة.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 23 يناير 2024، مع تراجع كافة المستثمرين عن توقعاتهم بخفض سعر الفائدة الأمريكية في نهاية مارس، وذلك في حين أن أدى ارتفاع أسواق الأسهم لتقليص الاهتمام بالسبائك التي ستعتبر ملاذا آمنا، طبقا لوكالة رويترز.

وانخفض السعر الفوري للذهب وتكون بنسبة 0.4% إلى 2021.49 دولار للأونصة، بينما قد انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب وتكون بنسبة 0.3% إلى 2023 دولارًا.

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سعر الذهب اليوم بالدولار

وصل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء حوالي 65.01 دولار، أما عن كيلو الذهب فقد وصل سعره عالميًا إلى 65.018 دولار، كما أن بلغ سعر أونصة الذهب (الأوقية) 2022.98 دولار وتكون بنسبة انخفاض 0.30%، كما أن انخفض سعر الفضة ليصل سعر أونصة الفضة إلى حوالي 22.8 دولار، وبنسبة انخفاض 0.43%.