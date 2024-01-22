رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

تعلن المدارس نتيجه الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 على حدة بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد مواعيد وجداول الامتحانات الخاصة بكافة صفوف النقل إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات، وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجه الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024.

نتيجه الصف الخامس الابتدائي 2024 بوابه التعليم الأساسي

توفر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجه الصف الخامس الابتدائي بوابه التعليم الاساسي برقم الجلوس، ويستطيع الطلاب وأولياء الامور الاستعلام عن نتيجه الصف الخامس الابتدائي بوابه التعليم الاساسي

باتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول على بوابة التعليم الأساسي، بالضغط على هذا الرابط من هنا.

ثانيًا: اختيار المرحلة التعليمية سنوات النقل.

ثالثًا: اختيار نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024.

رابعًا: اختيار الفصل الدراسي الأول.

خامسًا: اختيار العام الدراسي الحالي 2023\2024.

سادسًا: إدخال الاسم والرقم القومي.

سابعًا: الضغط على عرض نتيجة خامسة ابتدائي الترم الاول 2024

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2024

توفر المدارس نتيجة خامسة ابتدائي الترم الاول 2024 بعد انتهاء عميات التصحيح والتدقيق للنتائج، ويتم توفيرها مجانًا للطلاب في المدارس، بينما تتيح بعض المحافظات نتيجة الصف الخامس الابتدائي أون لاين برقم الجلوس من خلال موقع المديرية.

نظام تقييم الطلاب

ويتبع طلاب الصف الخامس الابتدائي نظام التعليم الجديد الذي طبقته الوزارة في 2021 ويتم تقيم الطلاب من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني = الدرجة النهائية للمادة.

ويتم التعبير عن درجات الطلاب بالألوان، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 30%؜ على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان، وينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الثاني، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق.