اعرف خدمات بوابة التعليم الأساسي ورابط نتائج الطلاب 2024

تقدم بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، العديد من الخدمات لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لطلاب المحافظة، حيث توفر بوابة التعليم الأساسي بالإضافة إلى تقديم مرحلة رياض الأطفال، وتعرض الدستور في التقرير التالي بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس ورابط نتائج الطلاب.

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس 2024

يستطيع الطلاب الحصول على العديد من الخدمات عن طريق بوابة التعليم الأساسي وهي كالتالي:

نتائج سنوات النقل- أوائل الشهادة الاعدادية- نتائج الشهادة الاعدادية- استخراج بيان نجاح- التقديم لرياض الأطفال- التحويلات المدرسية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول

وتعرض بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الرابع الابتدائي فور اعتمادها وظهورها، وتستطيع الاستعلام عن نتيجة رابعة ابتدائي الترم الأول من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

الضغط على نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2023، ادخل الرقم القومى - المرحلة الدراسية - الصف الدراسى - العام الدراسى - الفصل الدراسى ، اضغط على عرض النتائج، فتظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول فور اعتمادها.

ومع انتهاء امتحانات الابتدائية والاعدادية وظهور أغلب النتائج يستطيع الطلاب الاستعلام عنها من خلال بوابة التعليم الأساسي، وبعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال البوابة.

البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2024

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر تطبيق البوابة التعليمية نتائج الطلاب التابع إلى بوابة التعليم الأساسي مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، بعد تنزيله على الهاتف المحمول، وتستطيع بعد تنزيل التطبيق الاستعلام عن نتائج الطلاب، حيث يمكنك الحصول على نتيجة (الصف الثالث - الرابع - الخامس - السادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي) عن طريق الرقم القومي، والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

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