الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اعرف خدمات بوابة التعليم الأساسي ورابط نتائج الطلاب 2024

رياض الأطفال
رياض الأطفال

تقدم بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، العديد من الخدمات لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لطلاب المحافظة، حيث توفر بوابة التعليم الأساسي بالإضافة إلى تقديم مرحلة رياض الأطفال، وتعرض الدستور في التقرير التالي بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس ورابط نتائج الطلاب. 

 

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس 2024

 

يستطيع الطلاب الحصول على العديد من الخدمات عن طريق بوابة التعليم الأساسي وهي كالتالي: 

نتائج سنوات النقل- أوائل الشهادة الاعدادية- نتائج الشهادة الاعدادية- استخراج بيان نجاح- التقديم لرياض الأطفال- التحويلات المدرسية.

نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول

 

وتعرض بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الرابع الابتدائي فور اعتمادها وظهورها، وتستطيع الاستعلام عن نتيجة رابعة ابتدائي الترم الأول من خلال اتباع الخطوات التالية: 

 

الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

الضغط على نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2023، ادخل الرقم القومى - المرحلة الدراسية - الصف الدراسى -  العام الدراسى  - الفصل الدراسى ، اضغط على عرض النتائج، فتظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول فور اعتمادها.  

ومع انتهاء امتحانات الابتدائية والاعدادية وظهور أغلب النتائج يستطيع الطلاب الاستعلام عنها من خلال بوابة التعليم الأساسي، وبعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال البوابة. 

 

البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2024

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر تطبيق البوابة التعليمية نتائج الطلاب التابع إلى بوابة التعليم الأساسي مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، بعد تنزيله على الهاتف المحمول، وتستطيع بعد تنزيل التطبيق الاستعلام عن نتائج الطلاب، حيث يمكنك الحصول على نتيجة (الصف الثالث - الرابع - الخامس - السادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي) عن طريق الرقم القومي، والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

اقرأ أيضا 

تفاصيل الحلقة 6 و7 من مسلسل حالة خاصة 

txt

رابط بوابة التعليم الأساسي 2024 للاستعلام عن نتائج طلاب المدارس

بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول البوابة التعليمية نتائج الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية نتائج الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية

الأكثر قراءة

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

غدا.. النقض تنظر طعن "شيرى هانم" وابنتها زمردة على حكم حبسهما

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة