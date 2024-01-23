رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وموعد امتحانات نهاية العام

تستمر معدلات البحث عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في الارتفاع مع اقتراب الموعد النهائي لتسجيل الاستمارة التي تمثل أساس دخول امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ومعرفة خطوات التسجيل واخر موعد لتسليم الاستمارات للمدرسة بعد تسجيلها وطباعتها بكافة مشتملاتها.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم رابط مباشر كي يمكن للطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة من خلاله بعد تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني الموحد

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة من هنا https://moe-register.emis.gov.eg

من أجل تسجيل الاستمارة يجب تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد للطالب

ثم تسجيل البيانات من اسم الطالب ومواد شعبته مع ضرورة اتباع الدقة عند التسجيل للمواد التي يؤدي فيها الطالب الامتحانات.

اخر موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يجب على الطلاب معرفة أن اخر موعد لتسجيل الاستمارات الثانوية العامة الالكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس ٢٢ فبراير 2024، ثم بعد التسجيل يتم طباعة الاستمارة وكافة مشتملاتها لتسليمها إلى المدارس ويبدأ التسليم من 11 فبراير وينتهي الخميس 29 فبراير 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 فإن موعد امتحانات الثانوية العامة تكون بداية من 15 يونيو 2024 وتستغرق شهر تقريبًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024

المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة من 410

اللغة العربية: درجة النجاح من 40 درجة والدرجة الكلية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: درجة النجاح من 25 درجة والدرجة الكلية 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية: درجة النجاح من 20 درجة والدرجة الكلية 40 درجة

الأحياء: درجة النجاح من 30 درجة والدرجة الكلية 60 درجة

الجيولوجيا: درجة النجاح من 30 درجة والدرجة الكلية 60 درجة

الكيمياء: درجة النجاح من 30 درجة والدرجة الكلية 60 درجة

الفيزياء: درجة النجاح من 30 درجة والدرجة الكلية 60 درجة

الجبر والهندسة الفراغية: درجة النجاح من 15 درجة والدرجة الكلية 30

التفاضل والتكامل: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

الاستاتيكا: درجة النجاح من 15 درجة والدرجة الكلية 30 درجة

الديناميكا: درجة النجاح من 15 درجة والدرجة الكلية 30 درجة

التاريخ: درجة النجاح من 30 درجة والدرجة الكلية 60 درجة

الجغرافيا: درجة النجاح من 30 درجة والدرجة الكلية 60 درجة

الفلسفة والمنطق: درجة النجاح من 30 درجة والدرجة الكلية 60 درجة

علم النفس والاجتماع: درجة النجاح من 30 درجة والدرجة الكلية 60 درجة

مواد لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة الكلية 25 درجة

التربية الوطنية: الدرجة الكلية 25 درجة

الاقتصاد والإحصاء: الدرجة الكلية 50 درجة