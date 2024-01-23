تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث جوجل، بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع استكمال استقبال طلبات التقديم على التسجيل الالكتروني، لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، لعمل الاستمارة الإلكترونية، من أجل دخول اختبارات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2023/2024.

اخر ميعاد لتقديم استمارة الثانوية العامة 2024

عبر موقعها الالكتروني الرسمي، اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، عبر موقعها الإلكتروني وبوابة مركز المعلومات.

ووفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، يستمر باب التسجيل الالكتروني متاح أما الطلبة والطالبات، لعمل الاستمارة الالكترونية حتى يوم 22 فبراير المقبل، أمام جميع الطلبة والطالبات.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

و للراغبين فى تسجيل الاستمارة الالكترونية، يمكن للطلبة والطالبات، الدخول عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024، الذي اتاحته وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الرابط التالي

https://moe-register.emis.gov.eg/

مصاريف استمارة الثانوية العامة 2024

وجاءت قيمة رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2024، 210 جنيهات، وجاءت مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

وللراغبين في تسجيل استمارة الثانوية العامة، أولا يمكن للطالب الدخول من خلال الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

اختيار أيقونة تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365»، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

طباعة استمارة الثانوية العامة pdf

ويقدم الدستور خطوات، طباعة الاستمارة، لاستخدامها في تسليم الاوراق للمدرسة التابع لها الطالب، ويجب اتباع الخطوات التالية:

اولا: كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني، ستظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدونًا بها بياناته الأساسي، ثم أدخال البيانات المطلوبة.

ثانيا: رفع المستندات المطلوبة، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والأوراق المرفوعة

ثالثًا: الضغط على حفظ بصيغة pdf لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

طلبات استمارة الثانوية العامة 2024

وعن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة لعام 2024، جاءت كالتالي: تصوير نسخة من بطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي الأمر، وشهادة ميلاد أصلية مع نسخة منه، إيصال سداد رسوم الامتحان والمصروفات من مكتب البريد، بالإضافة إلى دمغة بقيمة عشرة جنيهات، وصورتان من الإيصال.

ورسوم تأمين التابلت ودمغة بقيمة عشرة جنيهات، يجب طباعة 4 صور شخصية بحجم 4×6 ووضع الاسم عليها،

ويجب على الطالب المتبقي لإعادة الامتحان دفع حوالة بريدية بقيمة 20 جنيه إلى حساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة.

وفي الختام، يجب وضع كل هذه الوثائق في ملف احضارها إلى المدرسة.