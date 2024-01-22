الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شكاوي طلاب الأول والثاني الثانوي العام من تشابهه الاختيارات بالامتحانات

طلاب
طلاب

رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أحد الجروبات التعليمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، العديد من المشاكل التي واجهت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى العام، خلال متابعة العملية الامتحانية.

وقالت “الحزاوي”، إنها تلقت شكاوى من عدد من أولياء الأمور، بأن مواصفات الورقة الامتحانية في بعض الإدارات لم تلتزم بها، كما أن أسئلة الاختبار من متعدد الإجابات متشابهة بشكلٍ كبير، وهناك بعض الإدارات امتحاناتها تحتاج وقت أطول للطالب؛ مما يشكل ضغطا نفسيا كبيرا وتوترا للطالب، والمعروف أن النظام الجديد يحتاج وقت للتفكير والاستنتاج.

كما اشتكى عدد من أولياء أمور مدارس اللغات، من أن هناك مشكلة في الترجمة في أسئلة الامتحان فالترجمة تكون حرفية والأولاد لا يستطيعون فهم السؤال، وأن عدم مقدرة الطلاب على الفهم الصحيح للسؤال سيترتب عليه الحل الخاطئ.

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يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، وبالنسبة للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا ويكون الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارات، وتشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥% ورقيًا.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، وفي حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، مضيفة أن طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يؤدون الامتحانات ورقيًا في جميع المواد ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.

الجروبات التعليمية مواصفات الورقة الامتحانية الصفين الأول والثاني الثانوي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول متابعة العملية الامتحانية

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