"عوضنا عن الدراسات".. امتحان العلوم رسم البهجة على وجوه طلاب "الإعدادية" بالقاهرة

رسمت مادة العلوم، البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية، فى محافظة القاهرة، الامتحان الذي أداه الطلاب فى رابع ايام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وقال الطالبة مريم ابراهيم، بالصف الثالث الاعدادي، بمدرسة السعدية الخاصة بالبساتين، أن الامتحان جاء سهلا ومباشرا على عكس امتحان مادة الدراسات الإجتماعية.

لم يتضمن أسئلة صعبة أو غريبة وجميعها كان في سياق المنهج

بينما قالت الطالبة نهال عادل، إن أسئلة الامتحان تحل بسهولة، ولكنه طويل كان يحتاج إلى وقت أطول للمراجعه، ولكن فى مضمونة سهل جدا.

وقال الطالب محمد طارق، الامتحان لم يتضمن أسئلة صعبة أو غريبة وجميعها كان في سياق المنهج الدراسي.

مجموعات الغش تنشر أسئلة امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

ونشرت مجموعات الغش الإلكتروني أسئلة امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول، كما تم تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية في محافظات الجيزة وسوهاج والشرقية وهندسة طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ واللغة الإنجليزية في محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى الإجابات. وتعمل مديريات التربية والتعليم على ضبط اللجان والمسؤولين عن تصوير الأسئلة ونشرها في مجموعات الغش.