شروط مدارس ستيم 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، عبر محركات البحث جوجل، تزامنا مع استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتنظيم مؤتمر عن نظام التعليم المصري STEM تحت عنوان "الواقع والطموحات".

وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبقيادة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة، يعقد المؤتمر على مدار اليومين 29 و30 يناير الجاري.

شروط القبول بمدارس المتفوقين STEM

ووفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم، عن شروط القبول بمدارس المتفوقين STEM ، جاءت كالتالي:

- مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة

- أو يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم).

ملامح الدراسة بهذه المدارس

وتعد هذا المدارس ثانوية حكومية مدة الدراسة بها 3 سنوات، وتكون الدراسة بها طوال الأسبوع فهي مدارس داخلية، وتهتم برعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات، كما تمنح المدرسة في النهاية الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا، كما تعد نموذج لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية، ولا تعتمد الدراسة على الكتاب المدرسي الموحد.

ويدرس الطالب المواد العلمية فقط بالإضافة للغة العربية والدين طوال سنوات الدراسة الثلاث السنوات الثلاث ومادة الدراسات في الصف الأول فقط والمواطنة في الصف الثاني فقط من الدراسة، ولا يوجد بها شعبة أدبية.

كما تعد مناهج المدرسة جديدة قائمة على المشروعات التي يخصص لها نسبة كبيرة من المجموع، والدراسة لا تعتمد على الحفظ، ولكن البحث والتفكير والابتكار، ويتسلم الطالب عند التحاقه بالمدرسة جهاز "لاب توب"، ويسدد مبلغ التأمين نظيره، المعلم دوره الإرشاد وليس التلقين، كما تهدف لإخراج طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وتقبل مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنسبة لا تقل عن 98%.