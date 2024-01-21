برلمانية تكشف تفاصيل مشروع قانون الثانوية العامة الجديد

قالت جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن لدينا خوفًا ورهبة من الثانوية العامة؛ لأنها تكون في مفترق الطرق وعلى ضوئها يرسم مستقبل الطالب، مؤكدة أن الوزارة تبحث تطبيق نظام ib و ig، إضافة إلى النظام الأمريكي.

أضافت جيهان، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أن كل ولي أمر في الثانوية العامة ينظر لمستقبل نجله وينظر لكليات الطب والهندسة باعتبارهما كليات قمة ولذا تجده دائمًا في حالة توتر، لافتة إلى أن هذا سببه موروث ثقافي وكل ولي أمر له حق فيه لأنه يتمنى أن يكون نجله أفضل شخص في الدنيا.

بعبع الثانوية العامة مواكب معه تطوير التعليم

وتابعت أن بعبع الثانوية العامة مواكب معه تطوير التعليم والوزارة بدأت في تطوير التعليم قبل الجامعي ومن هنا جاءت فكرة موضوع التعديل التشريعي الخاص بالثانوية العامة وعلى ضوئه تم عرضه على مجلس الشيوخ وهو على هامش اللقاء مع المجلس ولم يعرض القانون حتى الآن، وبالتالي دعوا للحوار الوطني.