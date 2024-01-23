الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والحالات المستحقة

الاستعلام عن نتيجة
الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل نتيجة الكشف الطبي للمعاقين، ومميزات كارت الخدمات المتكاملة التي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقدم وزارة التضامن الاجتماعي فرصة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال موقع وزارة الصحة والسكان، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان من خلال الرابط التالي: http://www.smcegy.com
  2. الضغط على "الخدمات الإلكترونية".
  3. الضغط على "الإعاقة".
  4. الضغط على "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي".
  5. إدخال الرقم القومي للمستفيد.
  6. الضغط على "استعلام".

إذا كنت من الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، فسوف تظهر لك رسالة تفيد بذلك، وسوف يُطلب منك متابعة الإجراءات اللازمة للحصول على البطاقة.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال الخط الساخن للوزارة على رقم 15335.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

تستحق كارت الخدمات المتكاملة الفئات التالية من ذوي الإعاقة:

 

  • الإعاقات الشديدة: وهي الإعاقات التي تؤدي إلى فقدان الإنسان لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.
  • الإعاقات المتوسطة: وهي الإعاقات التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات.

وتشمل هذه الفئات ما يلي:

  • الإعاقات البصرية: مثل فقدان البصر أو ضعف البصر الشديد.
  • الإعاقات السمعية: مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد.
  • الإعاقات الذهنية: مثل التخلف العقلي أو صعوبات التعلم.
  • الإعاقات الحركية: مثل الشلل أو ضمور العضلات.
  • الإعاقات المزدوجة أو المتعددة: وهي الإعاقات التي يعاني منها الشخص من أكثر من نوع من الإعاقة.

وبحسب درجة الإعاقة، يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بثلاثة ألوان، وهي:

  • البطاقة الزرقاء: تصدر لذوي الإعاقات الشديدة.
  • البطاقة الخضراء: تصدر لذوي الإعاقات المتوسطة.
  • البطاقة البنفسجية: تصدر لذوي الإعاقات الشديدة أو المتوسطة الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو إعاقات سلوكية.

وتمنح بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا، منها:

  • حق الحصول على الرعاية الصحية المجانية.
  • حق الحصول على التعليم المناسب.
  • حق الحصول على فرص العمل.
  • حق الحصول على الإعانات المالية.

ويمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال المراكز الطبية المتخصصة التي تقوم بإجراء الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة.

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