رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وموعد استلام فيزا المعاش

يبحث الكثير من راغبي الاستفادة من خدمات معاش تكافل وكرامة حول كيفية الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ويمكن الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن تكافل وكرامة". إدخال الرقم القومي للشخص المستفيد. الضغط على زر "بحث".

وسوف تظهر لك نتيجة الاستعلام، والتي تتضمن ما يلي:

حالة المعاش (ساري، متجمد، أو منتهي).

قيمة المعاش.

تاريخ الصرف.

الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

كما يمكن الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 15044.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن تكافل وكرامة". الضغط على أيقونة "الاستعلام عن الأسماء الجديدة". إدخال الرقم القومي للشخص المستفيد. الضغط على زر "بحث".

وسوف تظهر لك نتيجة الاستعلام، والتي تتضمن ما يلي:

الاسم.

الرقم القومي.

المحافظة.

نوع المعاش (تكافل، كرامة).

قيمة المعاش.

تاريخ الصرف.

موعد استلام فيزا تكافل وكرامة

يعتمد موعد استلام فيزا تكافل وكرامة على عدة عوامل، منها:

المحافظة التي يقيم بها المستفيد.

عدد المستفيدين في المحافظة.

عدد البطاقات التي يتم إصدارها في الشهر.

وبشكل عام، يتم صرف معاشات تكافل وكرامة في بداية كل شهر، ويتم إصدار فيزا تكافل وكرامة للمستفيدين في نفس الشهر.

وفي حالة إذا كان المستفيد جديدًا في برنامج تكافل وكرامة، فسوف يتم إصدار الفيزا له خلال 15 يومًا من تاريخ قبول الطلب.

وفي حالة إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول على فيزا تكافل وكرامة، ومرت 15 يومًا على الأقل على تقديم الطلب، ولم تستلم الفيزا بعد، فيمكنك الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي لمعرفة سبب التأخير.