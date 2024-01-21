قبل انتهاءها.. تعرف على شروط الحجز في مبادرة سيارات العاملين بالخارج

تنتهي مبادرة وزارة الهجرة لتوفير سيارات للمصريين العاملين بالخارج في 30 يناير الجاري، وهي مبادرة تهدف إلى تخفيف أعباء السفر على العاملين بالخارج، وتوفير وسيلة نقل ميسورة لهم.

وتقدم مبادرة سيارات المصريين بالخارج تسهيلات كبيرة للمستفيدين، حيث يتم السماح لهم بشراء سيارة جديدة بنظام التقسيط، ودفع 30% من قيمتها فقط كوديعة، ويتم سداد الباقي على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات.

وتشمل المبادرة جميع أنواع السيارات الجديدة، سواء كانت سيارات ملاكي أو سيارات نقل أو سيارات ميكروباص. كما تشمل جميع الوكلاء المعتمدين لدى الوزارة.

وتعد هذه المبادرة فرصة جيدة للمصريين العاملين بالخارج للحصول على سيارة جديدة بأسعار مخفضة، حيث يتم تقديم تخفيضات تصل إلى 15% على أسعار السيارات.

وفيما يلي شروط الحجز في المبادرة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون قد أقام خارج مصر لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

أن يكون المتقدم حاصلًا على إقامة قانونية سارية في الدولة التي يعمل بها.

أن يكون المتقدم بالغًا سن الرشد، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصلًا على دخل مادي ثابت من عمله في الخارج.

أن يكون المتقدم قادرًا على سداد الأقساط الشهرية المقررة.

يمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة تقديم طلب حجز عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

وبعد تقديم الطلب، سوف يتم مراجعة البيانات المقدمة، وتحديد مدى استيفاء المتقدم للشروط المطلوبة. وفي حالة استيفاء الشروط، سوف يتم التواصل مع المتقدم لاستكمال إجراءات الحجز.

وتعد مبادرة سيارات العاملين بالخارج فرصة جيدة للمصريين العاملين بالخارج لتحسين مستوى معيشتهم، وتوفير وسيلة نقل ميسورة لهم.

خطوات الحجز:

يمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة تقديم طلب حجز عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك من خلال إدخال البيانات المطلوبة، وهي:

الاسم بالكامل.

رقم الهوية الوطنية.

رقم الإقامة في الدولة التي يعمل بها.

رقم جواز السفر.

العنوان التفصيلي في مصر.

العنوان التفصيلي في الدولة التي يعمل بها.

رقم الهاتف.

البريد الإلكتروني.

وبعد تقديم الطلب، سوف يتم مراجعة البيانات المقدمة، وتحديد مدى استيفاء المتقدم للشروط المطلوبة. وفي حالة استيفاء الشروط، سوف يتم التواصل مع المتقدم لاستكمال إجراءات الحجز.

المستندات المطلوبة: