أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 2024.. وتأثيره على الحوامل والأطفال

في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت العديد من المتحورات المختلفة، بما في ذلك المتحور الجديد "إكس بي بي.5.1". يُعتقد أن هذا المتحور أكثر عدوى من المتحورات السابقة، وقد يتسبب في أعراض أكثر خطورة.

في هذا التقرير، سنناقش تأثير متحور فيروس كورونا الجديد على الحوامل والأطفال

التأثير على الحوامل

تشير الدراسات إلى أن الحوامل أكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد من غير الحوامل. كما أنهن أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر خطورة، مثل الالتهاب الرئوي والدخول إلى المستشفى.

تشمل أعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد لدى الحوامل ما يلي:

الحمى

السعال

ضيق التنفس

التعب

الصداع

آلام العضلات

آلام الحلق

سيلان الأنف

فقدان حاسة الشم أو التذوق

في الحالات الشديدة، قد يؤدي الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد لدى الحوامل إلى ما يلي:

الالتهاب الرئوي

فشل الجهاز التنفسي

الولادة المبكرة

الولادة القيصرية

وفاة الأم أو الجنين

التأثير على الأطفال

تشير الدراسات إلى أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد من البالغين. ومع ذلك، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر خطورة، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الأذن والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

تشمل أعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد لدى الأطفال ما يلي:

الحمى

السعال

ضيق التنفس

التعب

الصداع

آلام العضلات

آلام الحلق

سيلان الأنف

فقدان حاسة الشم أو التذوق

في الحالات الشديدة، قد يؤدي الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد لدى الأطفال إلى ما يلي

الالتهاب الرئوي

فشل الجهاز التنفسي

دخول المستشفى

الوفاة

التوصيات

بناءً على المعلومات الواردة أعلاه، توصي منظمة الصحة العالمية باتخاذ التدابير التالية للمساعدة في حماية الحوامل والأطفال من الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد:

الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، بما في ذلك الجرعة المعززة.

ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة.

الحفاظ على مسافة اجتماعية آمنة.

غسل اليدين بشكل متكرر.

يُعد متحور فيروس كورونا الجديد مصدر قلق كبير، خاصة بالنسبة للحوامل والأطفال. من المهم اتخاذ التدابير اللازمة للحماية من الإصابة بهذا المتحور.

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