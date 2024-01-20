السبت 20 يناير 2024
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مصر

أعراض متحور كورونا الجديد JN.1

متحور فيروس كورونا
متحور فيروس كورونا

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن أعراض متحور كورونا الجديد، حيث حدد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي "CDC" أبرز أعراض المتحور الجديد لكورونا JN.1، باعتباره أكثر سلالات الفيروس التاجي انتشارا فى الوقت الحالي، في هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض متغير JN.1 كما حددها مركز السيطرة على الأمراض.

أعراض متغير JN.1 الجديد لكورونا

الحمى والسعال والإعياء، واحتقان وسيلان الأنف، والإسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والإنفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، وصعوبة في التنفس، وارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق، والشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالضعف العام، ويمكن أن يستمر حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى.

كما حدد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة عرضين جديدين لمتغير فيروس كورونا الجديد، JN.1، حيث يعاني بعض المصابين من صعوبة في النوم والقلق.

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بيانات مركز السيطرة على الأمراض

وأكد مركز السيطرة على الأمراض أنه لا يوجد حاليًا أي دليل على أن JN.1 يسبب مرضًا أكثر خطورة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تزيد اللقاحات الحالية الحماية ضد JN.1.

كما تزيد بيانات مركز السيطرة على الأمراض من مستويات أمراض الجهاز التنفسي المصحوبة بالحمى والسعال وأعراض أخرى.

متغير JN.1، المصنف على أنه متغير محل اهتمام من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) بسبب انتشاره السريع، موجود حاليًا في حوالي 41 دولة. تم اكتشافه لأول مرة في لوكسمبورج في أغسطس الماضى.

ومتغيرJN.1 مشابه لأصله BA.2.86 لكن لديه طفرة إضافية (L455S) في بروتين سبايك، الذي يتمتع بخصائص التهرب المناعي.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن النمو المستمر لجين JN.1 يشير إلى أن المتغير إما أكثر قابلية للانتقال أو أفضل فى التهرب من أنظمتنا المناعية مقارنة بالمتغيرات المنتشرة الأخرى.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، تم اكتشاف JN.1 أيضًا في المسافرين ومياه الصرف الصحي ومعظم المناطق حول العالم.

 طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد:

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- البقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

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