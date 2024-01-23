في مختلف محافظات الجمهورية.. لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

أيام قليلة وينتهي التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لذلك يسارع الكثير من المعلمين والمؤهلين للتقديم في الوظائف المتاحة في الوقت الحالي وفي مختلف محافظات الجمهورية.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى لينك تقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة من الشروط والمستندات المطلوبة والإجراءات التي تتم للتقديم فيها قبل انتهاء موعده في 31 يناير 2024.

تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

التقديم في مسابقة التربية والتعليم يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والاداري هنا https://jobs.caoa.gov.eg/

ثم الدخول على الصفحة الثانية

واختيار وظائف وزارة التربية والتعليم

ثم اختيار الوظيف وفق المحافظة المسجل فيها عنوانك

الوظائف المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

بنظام التعاقد تطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معلم مساعد معلم فصل للصفوف والمحافظات التالية

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة جنوب سيناء

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة شمال سيناء

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة مطروح

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الوادى الجديد

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحر الأحمر

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الأقصر

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسوان

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الجيزة

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسماعيلية

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة قنا

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة سوهاج

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسيوط

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنيا

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الفيوم

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بنى سويف

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحيرة

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنوفية

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الغربية

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة كفر الشيخ

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة القليوبية

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الشرقية

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الدقهلية

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة السويس

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بورسعيد

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسكندرية

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة القاهرة