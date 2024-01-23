الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في مختلف محافظات الجمهورية.. لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أيام قليلة وينتهي التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لذلك يسارع الكثير من المعلمين والمؤهلين للتقديم في الوظائف المتاحة في الوقت الحالي وفي مختلف محافظات الجمهورية.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى لينك تقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة من الشروط والمستندات المطلوبة والإجراءات التي تتم للتقديم فيها قبل انتهاء موعده في 31 يناير 2024.

تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 

التقديم في مسابقة التربية والتعليم يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والاداري هنا https://jobs.caoa.gov.eg/

ثم الدخول على الصفحة الثانية 

واختيار وظائف وزارة التربية والتعليم

ثم اختيار الوظيف وفق المحافظة المسجل فيها عنوانك 

الوظائف المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 

بنظام التعاقد تطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معلم مساعد معلم فصل للصفوف والمحافظات التالية 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة جنوب سيناء 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة شمال سيناء 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة مطروح 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الوادى الجديد 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحر الأحمر 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الأقصر 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسوان 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الجيزة 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسماعيلية 

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024 وتفاصيل وظائف مترو الأنفاق

بعد إعلان الحكومة عن وظائف شاغرة.. تعرف على لينك بوابة الوظائف الحكومية 2024

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة قنا 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة سوهاج 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسيوط 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنيا 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الفيوم 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بنى سويف 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحيرة 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنوفية 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الغربية 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة كفر الشيخ 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة القليوبية 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الشرقية 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الدقهلية 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة السويس 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بورسعيد 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسكندرية 

الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة القاهرة 

txt

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

txt

بعد تجهيز الأوراق المطلوبة.. لينك مسابقة التربية والتعليم 2024

txt

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم 2024

تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 مسابقة التربية والتعليم 2024 التربية والتعليم 2024 الوظائف المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم بوابة الوظائف الحكومية وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 وموعد انتهاء الامتحانات

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني

تحديث| سعر الذهب اليوم في مصر 2024

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2024

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسى الترم الأول 2024

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وموعد امتحانات نهاية العام

الأمم المتحدة تفضح أكاذيب إسرائيل حول مسئولية مصر عن عرقلة دخول المساعدات لغزة

الأكثر قراءة

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

علاقة محرمة.. كشف لغز العثور على جثتين متحللتين في الجبل بحلوان

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى