الثلاثاء 23 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2024

جريدة الدستور

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري  فور اعتمادها من الأزهر الشريف على أن يتم توفيرها في المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية مجانًا لجميع الطلاب، وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2024.

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط

تقوم المعاهد الأزهرية باعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط فور انتهاء عمليات التصحيح المستمرة حتى الأن في كافة المعاهد الأزهرية بعد أن أنتهت امتحانات أولي ثانوي خلال شهر يناير الجاري.

على أن يتم إعلان نتيجة أولى ثانوي أزهري قبل انتهاء إجازة منتصف العام والتي تبدأ 26 يناير الجاري وتنتهي بعد أسبوعين من بدايتها على أن تكون بداية الفصل الدراسي الثاني  11فبراير.

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بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

للحصول على نتائج طلاب سنوات النقل ومنها نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط

لابد من زيارة بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج والتي تتيحها للطلاب بالمجان على أن يتم توفيرها في المعاهد الازهرية مجانًا. 

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ويستطيع الطلاب وأولياء الامور الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي أزهر من خلال زيارة بوابة الأزهرالشريف الإلكترونية للنتائج من الرابط التالي https://azhar.gov.eg،

 ثانيًا: اضغط على خدمات الأزهر الشريف.

ثالثًا: قم  باختيار نتائج الشهادات الأزهرية.

رابعًا: اضغط على نتيجة الصف الأول الثانوي.

خامسًا:  قم بتحدد شعبتك الدراسية سواء كانت أدبية أم علمية.

سادسًا: قم بإدخال بيناتك وتسجيل رقم جلوسك. 

سابعًا: قم بالضغط على عرض النتيجة؛ نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم  .

وتنوه بوابة الأزهر الإلكترونية أن نتائج الطلاب التي تظهر عبر البوابة ليست نهائية ولابد من زيارة المعهد الأزهري التابع له الطالب للحصول على النتيجة بعد اعتمادها من المعد والإدارة التابعة له. 

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رابط نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 الفصل الدراسي الأول

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