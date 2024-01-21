ينتهي 31 يناير.. رابط تقديم وظائف التربية والتعليم 2024

أيام قليلة وينتهي التقديم في وظائف التربية والتعليم المعلن عنها من خلال بوابة الوظائف الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية لمعلمين فصل للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث.

من خلال التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط تقديم وظائف التربية والتعليم 2024 والتي ينتهي التقديم فيها 31 يناير الجاري.

تقديم وظائف التربية والتعليم 2024

يكون متاح التقديم في وظائف التربية والتعليم من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهو الموجود هنا:

بوابة الوظائف الحكومية (caoa.gov.eg)

بعد فتح الرابط يتم الوصول إلى الصفحة الثانية من الوظائف والموجود فيها وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني

بعد فتح الوظائف يتم اختيار الوظيفة المطلوبة في محافظتك حيث يتم التقديم وفق محل السكن المسجل في البطاقة الشخصية مع العلم أن التقديم في هذه الوظائف يكون بنظام التعاقد

وظائف التربية والتعليم المتاحة حاليا هي معلم مساعد (معلم فصل) بالمحافظات الآتية

القاهرة - جنوب سيناء- شمال سيناء – مطروح - الوادى الجديد - البحر الأحمر- الأقصر – أسوان – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – الفيوم - بنى سويف – الجيزة – الاسماعيلية – البحيرة – المنوفية – الغربية - كفر الشيخ – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – السويس – بورسعيد – الاسكندرية

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف التربية والتعليم 2024

الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

المؤهل الدراسي- المؤهل الأعلى إن وجد

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

إيصال الإيداع البنكي لمبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم (وجهين بحسب الاحوال).

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