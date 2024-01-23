الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

توفر بوابة الاستعلام والشكاوى  متابعة قرارات الحصول على معاش تكافل وكرامة،التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الذي خصصته الدولة للأسر الأولى بالرعاية والفقراء لمساعدتهم في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي لازمت تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم. 

بوابة الاستعلام برنامج تكافل وكرامة بالرقم

يستطيع المواطنون الراغبون في الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة  وفق الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين للاطلاع على بياناتهم المتعلقة بالبرنامج. يمكن الوصول إلى البوابة من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg

ثم اضغط على "الاستعلام عن تكافل وكرامة".

ادخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

ستظهر لك صفحة تحتوي على بياناتك في البرنامج، بما في ذلك «الاسم الرباعي - رقم البطاقة- تاريخ الميلاد- النوع- الحالة الاجتماعية – المحافظة- مركز الخدمة- نوع الدعم - قيمة الدعم».

شروط القبول في تكافل وكرامة 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لجميع المواطنين المستحقين

الاستعلام عن شكوى تكافل وكرامة 

لتسجيل شكوى في برنامج تكافل وكرامة، قم باتباع الخطوات التالية:

ادخل على البوابة الإلكترونية من الرابط السابق 

اضغط على "تسجيل شكوى".

ادخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك:

الاسم الرباعي.

رقم البطاقة.

رقم الهاتف.

ادخل بيانات الشكوى، بما في ذلك:

نوع الشكوى.

تفاصيل الشكوى.

اضغط على "إرسال".

سيتم إرسال الشكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم الرد عليها في أقرب وقت ممكن.

وفي حالة أنك ترغب في الاستعلام عن حالة شكوى مسجلة بالفعل، يمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية اضغط على "متابعة شكوى"، ادخل رقم الشكوى، اضغط على "بحث".

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن حالة الشكوى، بما في ذلك «رقم الشكوى - تاريخ التسجيل - نوع الشكوى - حالة الشكوى.

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، يمكنك التواصل مع الخط الساخن للبرنامج على الرقم 19680.

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متوفر| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2024

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وموعد استلام فيزا المعاش

تكافل وكرامة بوابة الاستعلام والشكاوى الاستعلام عن تكافل وكرامة شكوى تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي

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