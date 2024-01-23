ترتفع معدلات البحث عن نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسى الترم الأول 2024 مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ أيام قليلة وبدء اجازة نصف العام الدراسي.

ننشر في التقرير التالي الموقع الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة مراحل النقل للتعليم الاساسى الترم الاول 2024 فور ظهورها واعتمادها وموعد بدء الترم الثاني.

سنوات النقل.. نتيجة التعليم الأساسي 2024

يتاح الاستعلام عن نتيجة مراحل النقل للتعليم الاساسي في الترم الاول من خلال البوابة التعليمية لمحافظة القاهرة الموجودة في هذا الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg

بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات تعلن كل مدرسة عن نتيجة صفوفها ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال المواقع الخاصة بكل محافظة والتي تخصص رابط للاستعلام عن النتيجة.

حتى الآن لم تظهر نتيجة صفوف النقل للتعليم الاساسي في امتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر صدورها قريبًا، وفور صدور النتيجة.

بعد فتح الرابط السابق يتم ادخال الرقم القومي للطالب الموجود اعلى شهادة الميلاد

ثم الصف الدراسي

المرحلة الدراسية

العام الدراسي

الفصل الدراسي

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امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024

يوم أو يومين وينتهي طلاب الشهادة الاعدادية من امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف المحافظات والتي تنتهي في محافظات يوم 24 يناير 2024 مثل محافظات القاهرة والجيزة وفي محافظات أخرى تنتهي الامتحانات يوم 25 يناير 2024.

موعد بدء الترم الثاني 2024

وتبدأ اجازة نصف العام الدراسي من 27 يناير 2024 وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري 2023/2024، وتستمر لمدة أسبوعين.

ويعود الطلاب الى المدارس من جديد لبدء الفصل الدراسي الثاني من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر الترم حتى نهاية مايو.