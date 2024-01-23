المجموع الكلى للصف الثالث الإعدادى 2024 وحساب النسبة المئوية

يعد المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي من أهم العوامل التي تحدد مستقبل الطالب، حيث يحدد المدرسة الثانوية التي سيلتحق بها، لذا يحرص الطلاب على معرفة توزيع درجات المواد المختلفة في الشهادة الإعدادية، وذلك لكي يتمكنوا من التخطيط لدراسة المواد بشكل جيد، وتحقيق درجات عالية في الامتحانات.

المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي 2024 بـ280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

وفيما يلي توزيع درجات المواد المختلفة في الشهادة الإعدادية 2024:

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024.. اللغة العربية الدرجة النهائية من 80 درجة، والنجاح من 40 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024.. اللغة الإنجليزية الدرجة النهائية من 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024.. الدراسات الاجتماعية الدرجة النهائية من 40 درجة، والنجاح من 20 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024.. الرياضيات الدرجة النهائية من 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024.. العلوم الدرجة النهائية من 40 درجة، والنجاح من 20 درجة.

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يلاحظ من توزيع درجات المواد المختلفة في الشهادة الإعدادية 2024، أن مادة اللغة العربية هي المادة الأكثر مجموعًا، حيث تبلغ 80 درجة، تليها مادة اللغة الإنجليزية بـ 60 درجة، ثم مادة الدراسات الاجتماعية بـ 40 درجة، وهكذا.

ويرجع هذا التوزيع إلى أهمية مادة اللغة العربية في تكوين ثقافة الطالب، وتنمية مهاراته اللغوية، وإعداده للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

كما أن مادة اللغة الإنجليزية أصبحت من أهم المواد الدراسية في العصر الحالي، حيث أصبحت اللغة العالمية للتواصل والتفاهم.

كيفية حساب النسبة المئوية لمجموع الصف الثالث الإعدادي 2024

يمكن حساب النسبة المئوية لمجموع الصف الثالث الإعدادي 2024 باستخدام الصيغة التالية:

النسبة المئوية = (المجموع الكلي للدرجات / المجموع الكلي للمواد) * 100%، حيث أن:المجموع الكلي للدرجات: هو مجموع درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

المجموع الكلي للمواد: هو مجموع درجات جميع المواد الدراسية في الشهادة الإعدادية، والذي يبلغ 280 درجة.

مثال:

إذا حصل الطالب على مجموع 250 درجة في الشهادة الإعدادية، فإن النسبة المئوية لمجموعه هي:

النسبة المئوية = (250 / 280) * 100%.

النسبة المئوية = 89.28%.

وهذا يعني أن الطالب حصل على 89.28% من مجموع درجات الشهادة الإعدادية.

يمكن أيضًا حساب النسبة المئوية باستخدام الآلة الحاسبة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- ادخل مجموع درجات الطالب في الشهادة الإعدادية.

2- اضغط على زر القسمة.

3- ادخل المجموع الكلي للمواد الدراسية، وهو 280 درجة.

4- اضغط على زر الضرب.

5- اضغط على زر 100%.