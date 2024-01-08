جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الأول

أيام قليلة ويبدأ جدول امتحانات ثالثة إعدادي 2024 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتعتبر امتحانات الصف الثالث الإعدادي من أهم الاختبارات التي يمر بها الطلاب في حياتهم الدراسية، حيث أنها تحدد مصيرهم في المرحلة الثانوية، ولذلك يحرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة موعد وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمجرد الإعلان عنه.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2024 القاهرة

تعتبر محافظة القاهرة الأعلى كثافة في أعداد طلاب الشهادة الإعدادية ونوضح جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية،ومادة الحاسب الآلي.

يوم الاحد الموافق 21 يناير: امتحان مادة الهندسة، ومادة التربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الجيزة

تعتبر محافظة الجيزة الأعلى كثافة في أعداد طلاب الشهادة الإعدادية ونوضح جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

يوم الأربعاء 17 يناير: مادة اللغة العربية.

يوم الخميس 18 يناير: مادة الجبر والإحصاء، ومادة الحاسب الآلي.

يوم الاحد 21 يناير: مادة الهندسة.

يوم الاثنين 22 يناير: مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التربية الدينية.

يوم الثلاثاء 23 يناير: مادة العلوم، ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الرياضية الخاصة فقط بمدرسة السعيدية.

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يوم الأحد 21 يناير 2024: مادة الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 23 يناير2024 مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء 24 يناير 2024: مادة العلوم.

يوم الخميس 25 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

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الثلاثاء 23 يناير.. الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 يناير.. الدراسات الاجتماعية.

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الخميس 18 يناير: مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

السبت 20 يناير: مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

الأحد 21 يناير: مادة الهندسة.

الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر.

الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

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يوم الأحد 21 يناير: لمادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية

يوم الاثنين 22 يناير: لمادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

يوم الثلاثاء 23: لمادة الهندسة والتربية الفنية

يوم الأربعاء: 24 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية

يوم الخميس 25 يناير: مادة العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2024 محافظة كفر الشيخ

يوم الخميس 18 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 حتى 11.30 صباحا، ومادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء.

يوم الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، مادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.

الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة الحاسب الآلى من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.

الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 مساء.

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2024 محافظة الغربية

الأربعاء 17 يناير: مادة اللغة العربية والإملاء.

الخميس 18 يناير: مادتا الجبر والإحصاء، التربية الدينية.

الأحد 21 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية.

الاثنين 22 يناير: مادتا الهندسة، التربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير: مادتا اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.