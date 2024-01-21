الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 تليجرام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد حول  تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر تليجرام، وأكدت سرية الامتحانات ومكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات، وفقًا للقوانين المنوطة بذلك، مشددة على ضرورة عدم انسياق الطلاب، وراء الأكاذيب والشائعات المضللة.

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حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 تليجرام

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، شائعات مفادها تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 تليجرام، وهو ما آثار قلق الطلاب وأولياء الأمور، من واقعة شاومينج بيغشش المعتاد حدوثها في امتحانات الثانوية العامة ، لادعاء تسريب الامتحانات والغش، بما يثير حالة من القلق بين الطلاب وقد يؤثر على المستوى الدراسي لبعضهم.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم مراراً وتكرارًا على الطلاب وأولياء الأمور ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تدعي تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024، عبر تطبيق تليجرام على الهاتف المحمول، وطالبتهم بالالتزام بقواعد الامتحانات ، وما جاء بالمناهج بالكتب المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي، وأنه لا صحة لتسريب أي من امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024.

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وتجرى الآن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، لمحافظات القاهرة والجيزة ، وباقي المحافظات من يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير 2024 .

الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية  والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

الاثنين 22 يناير 2024: امتحان العلوم.

الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

تنكيس الجامعات والمدارس.. كيف دمّر الاحتلال قطاع التعليم في غزة؟

 

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

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