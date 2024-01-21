الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريم نيدفيد يلحق بمعسكر الأهلي في الإمارات عقب انتهاء الامتحانات

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

يلحق كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمعسكر الفريق في الإمارات عقب انتهاء اللاعب من فترة الامتحانات الدراسية.

ومن جانبه قال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي إن نيدفيد حصل على إذن لأداء امتحاناته الدراسية في هذا التوقيت، على أن يلحق ببعثة الفريق بالإمارات. 

وأوضح بيبو أن نيدفيد يلحق بمعسكر الفريق غدا الاثنين والانتظام في التدريبات الجماعية للفريق ومعسكر الإعداد. 

يذكر أن فريق الكرة بالنادي قد دخل معسكرا مغلقا في الإمارات بداية من أمس السبت، وذلك للاستعداد للمرحلة المقبلة؛ حيث يخوض الفريق معسكرا بإمارة عجمان تحت رعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار.

 وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتمع مع أعضاء الجهاز الفني صباح اليوم لمناقشة كافة الأمور الفنية في المعسكر الذي يقام حاليا في الإمارات. 

وحرص المدير الفني على مراجعة جدول التدريبات، والحالة البدنية والطبية للاعبين، فضلا عن تنسيق كافة الأمور الفنية في المعسكر. 

 واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي الأول للفريق بمعسكر الإمارات الذي انطلق على ملعب الشرطة بإمارة عجمان.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران عن أهمية المعسكر، وضرورة التركيز لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

تدريبات بدنية في بداية مران الأهلي بمعسكر الإمارات

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاضوا مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي، الذي أقيم على ملعب نادي الشرطة في عجمان ضمن معسكر الفريق بالإمارات. 

وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة تحت إشراف أندريس أندويا مخطط الأحمال، وذلك للتخلص من إجهاد رحلة الطيران.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار دبي عصر أمس السبت، ومنه مباشرة إلى إمارة عجمان للإقامة.

ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة. 

خالد بيبو كريم نديفيد الاهلى معسكر الإمارات كولر

مواد متعلقة

قبل السفر إلى السعودية.. خالد بيبو يحدد عقوبة اختراق الحظر الإعلامي

عاجل.. رحيل كريم نيدفيد عن الأهلى فى يناير.. هل وافق مارسيل كولر؟

كريم نيدفيد: حضور الجماهير سيكون له العامل الأكبر فى تخطى صن داونز

الأكثر قراءة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تسببوا فى أزمة اقتصادية.. الداخلية توجه ضربات موجعة لـ"حيتان" الذهب والدولار

مخططات الانقلاب العسكرى فى إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بتسجيلات سرية و"لواء جولانى"

بعد ساعات من زفافهما.. وفاة عريس وإصابة زوجته في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة