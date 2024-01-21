كريم نيدفيد يلحق بمعسكر الأهلي في الإمارات عقب انتهاء الامتحانات

يلحق كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمعسكر الفريق في الإمارات عقب انتهاء اللاعب من فترة الامتحانات الدراسية.

ومن جانبه قال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي إن نيدفيد حصل على إذن لأداء امتحاناته الدراسية في هذا التوقيت، على أن يلحق ببعثة الفريق بالإمارات.

وأوضح بيبو أن نيدفيد يلحق بمعسكر الفريق غدا الاثنين والانتظام في التدريبات الجماعية للفريق ومعسكر الإعداد.

يذكر أن فريق الكرة بالنادي قد دخل معسكرا مغلقا في الإمارات بداية من أمس السبت، وذلك للاستعداد للمرحلة المقبلة؛ حيث يخوض الفريق معسكرا بإمارة عجمان تحت رعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتمع مع أعضاء الجهاز الفني صباح اليوم لمناقشة كافة الأمور الفنية في المعسكر الذي يقام حاليا في الإمارات.

وحرص المدير الفني على مراجعة جدول التدريبات، والحالة البدنية والطبية للاعبين، فضلا عن تنسيق كافة الأمور الفنية في المعسكر.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي الأول للفريق بمعسكر الإمارات الذي انطلق على ملعب الشرطة بإمارة عجمان.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران عن أهمية المعسكر، وضرورة التركيز لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

تدريبات بدنية في بداية مران الأهلي بمعسكر الإمارات

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاضوا مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي، الذي أقيم على ملعب نادي الشرطة في عجمان ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة تحت إشراف أندريس أندويا مخطط الأحمال، وذلك للتخلص من إجهاد رحلة الطيران.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار دبي عصر أمس السبت، ومنه مباشرة إلى إمارة عجمان للإقامة.

ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.