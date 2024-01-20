السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"عمليات أزهرية كفر الشيخ": نعمل خلال العطلات الرسمية لمتابعة الامتحانات

رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية

قال الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، إنه وجه القائمين على العمل بغرفة عمليات الامتحانات بمواصلة العمل على مدار الساعة يوميًا حتى في أيام العطلات الرسمية، للرد على كافة الاستفسارات ورصد أي معوقات تواجه عمل اللجان، وكذا سير العمل بالكنترول.

سير العمل أول بأول بغرفة العمليات

فيما وجه رئيس المنطقة كلُ من حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي بالمنطقة، بضرورة الإشراف على عمل غرفة عمليات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وعقد لقاءات دورية معهم لمتابعة سير العمل أولا بأول، وعرض تقارير يومية عليه.

وأكد رئيس المنطقة حرصه علي مواصلة جولاته اليومية لتفقد سير العمل بلجان الشهادتين من مختلف لجان الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، ومتابعة التزام رؤساء اللجان والمراقبين بلوائح أعمال الامتحانات التي أقرتها الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

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اجتماع بـ"تعليم كفر الشيخ" لبحث استعدادات عقد امتحانات الشهادة الإعدادية

فيما قام الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمطلع أسبوعها الثاني، من داخل لجان معاهد قلين، وصروه الابتدائي والإعدادي بنين وفتيات، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل باللجان، والإطلاع على مستوى الأسئلة، ومتابعة التزام رؤساء اللجان والمراقبين.

كما قام رئيس المنطقة الأزهرية أيضا بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية من داخل مجمعي لجان معاهد أريمون الابتدائي والإعدادي بنين وفتيات، ومجمع لجان الابتدائية والإعدادية بمعهد كفر الشيخ النموذجي، برفقته الدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وذلك للإطمئنان على مدى انتظام سير العمل باللجان، والاطلاع على مستوى الأسئلة، ومتابعة التزام رؤساء اللجان والمراقبين.

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