تداول صور امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة عبر صفحات شاومينج

تداولت صفحات الغش الإلكتروني صور امتحان مادة العلوم، لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، على صفحات شاومينج بتطبيق التليجرام.

وزعم مسئول الصفحة أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية، فى خامس أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالى 2023/ 2024.

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه جارٍ تتبع الصور المتداولة على صفحات الغش الإلكتروني، للتأكد من صحة الأسئلة المتداولة من عدمه، مضيفًا أنه في حالة التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم تحويل الطالب المتسبب للشئون القانونية، لتطبيق قانون الغش الإلكتروني.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، الأربعاء الماضي.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

وشدد محافظ الجيزة على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وكان قد تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية ونادر يوسف الصديق مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بطلاب تعليم الجيزة داخل مستشفى 57357 والتي تضم عدد 5 طلاب بإدارات" العمرانية، الهرم، أطفيح، بولاق الدكرور" التعليمية من المحتجزين للعلاج بالمستشفي. كذلك تم متابعة محافظات اسكندريه والدقهلية والفيوم والقليوبية وكفر الشيخ والإسماعيلية وأبلغ تحيات الوزير لابنائة الطلاب متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

ونقل "سلومة" رسالة حب وتقدير من وزير التربية والتعليم إلى الطلاب المرضى الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفي حيث تواصل هاتفيا مع الطلاب متمنيا لهم التوفيق والنجاح والشفاء العاجل.

والتقى مدير تعليم الجيزة بالطلاب وأطمأن على أدائهم امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية بسهولة ويسر، وأن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر ولم تخرج من الكتاب المدرسي ولم ترد أي شكاوي.

وأصدر تعليمات إلى الملاحظين بتوفير الجو الهادىء للطلاب بما يسهم في أداء الامتحان بهدوء بعيدًا عن أي توتر أو قلق، موجهًا المسئولين بالإدارات التعليمية ومديري العموم بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والدعم المعنوي طوال فترة تواجدهم بالمستشفى حتى خروجهم.

كما قام "سلومه" بتقديم هدايا للطلاب تَحفيزًا لهم ومتمنيًا التوفيق والنجاح والشفاء العاجل.