الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "تعليم بورسعيد" تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الدكتورة هالة عبد
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في رابع أيام امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024  في محافظة بورسعيد.

وتفقدت وكيل الوزارة، لجنتي الزهراء الرسمية للغات والإسلامية الإعدادية للبنات، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادتي الجبر والإحصاء بالفترة الأولى والتربية الفنية بالفترة الثانية. 

وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن لجنة مدرسة الزهراء الرسمية للغات تشمل 14 لجنة فرعية تضم 232 طالبا وطالبة من مدارس العصفوري الخاصة والسيف الحديثة الخاصة ومدرسة الزهراء الرسمية للغات بينما لجنة مدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات تشمل 11 لجنة فرعية وتضم 192 طالبة.

 

وقررت وكيل الوزارة، خلال الجولة إحالة أحد الملاحظين بلجنة مدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للإخلال والقصور وعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات.

وشددت الدكتورة هالة عبد السلام، على عدم التهاون والتأكيد على عدم حيازة الطلاب والملاحظين الهاتف المحمول داخل اللجان أثناء انعقاد الامتحانات، وذلك لتحقيق الانضباط ولتهيئة الأجواء الامتحانية المثالية للطلاب.

 

الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية
IMG-20240122-WA0083
IMG-20240122-WA0083
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية
الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية
امتحانات وكيل وزارة التعليم التربية والتعليم امتحانات الصف الثالث الاعدادي

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