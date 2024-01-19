بحضور وزراء وعلماء.. انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن 2 فبراير ببورسعيد

تنطلق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني 2 فبراير المقبل، وتستمر حتى 6 من الشهر ذاته، ويجري خلالها استقبال متسابقين من أكثر من 50 دولة، من الحافظين الحاملين لكتاب الله والمبتهلين.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام علي المسابقة، أن شاشات التليفزيون المصري سوف تنقل صلاة الجمعة من بورسعيد، مع انطلاق مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، من مسجد الشاطئ بشارع طرح البحر، في يوم 2 فبراير.

وكشف المدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن الخطيب في هذا اليوم سيكون الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، ويكون القارئ الشيخ الطاروطى، وسوف تجري الفاعليات بحضور وزيرى الأوقاف والشباب والرياضة ومفتى الجمهورية ووفود 50 دولة من المشاركين فى المسابقة.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني تحمل في هذا العام أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدعم وإشرف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العيا المنظمة للمسابقة، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي.

وفي شأن آخر، أعلنت اللجنة العيا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، عن أسماء الفائزين في مسابقة بورسعيد، وذلك خلال التصفيات المؤهلة، والذين يتم تكريمهم في الفاعليات النهائية التي تجري من يوم 2 إلى 6 فبراير المقبل.

أسماء الفائزين بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام للمسابقة، عن أن الفائزون في فرع الأئمة هم: خالد محمد حلمي، وسليم السيد حسن، وجمعة فتحي السيد، وفي فرع الحفظ كاملا: أحمد محمد صالح، وأمنية خالد علي، وأحمد محمد علي، وفي فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة: عصام أحمد حسين، وحسن محمد هيكل، وأحمد محمد عبد المعطي، وفرع الإبتهال والإنشاد الديني: محمد رضا محمود، ومحمد ياسر محمود، واسلام سعيد محمد، وفرع القرآن كاملا للأطفال: أحمد تامر ممدوح، ومحمود عمرو معن المكاوي، وعبد الرحمن أحمد السيد، وفرع الإبتهال والإنشاد الديني للأطفال: محمد أحمد حسن، ومحمد محمد البكري، وملك محمود عصام.

وأشار مصيلحي إلى أن كل الفائزين في التصفيات هم الثلاثة الأوائل في كل فرع، وسوف يتم تكريمهم في حفل ختام المسابقة الدولية، ويمكن أن يفوز من بينهم متسابقون بلقب الأول علي مستوي العالم، ويحصل الأوائل علي تكريم ومبلغ مالي.

وتحمل المسابقة في دورتها السابعة هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويترأس اللجنة العليا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ويشارك بها متسابقين من أكثر 50 دولة.

الدكتور احمد عمر هاشم

الدكتور احمد عمر هاشم