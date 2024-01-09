الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

أسماء الفائزين بتصفيات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت اللجنة العيا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أسماء الفائزين في مسابقه بورسعيد، خلال التصفيات المؤهلة، والذين يتم تكريمهم في الفعاليات النهائية التي تجرى من 2 إلى 6 فبراير القادم.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام للمسابقة، أن الفائزين في فرع الأئمة هم: خالد محمد حلمي، وسليم السيد حسن، وجمعة فتحي السيد، وفي فرع الحفظ كاملا: أحمد محمد صالح، وأمنية خالد علي، وأحمد محمد علي، وفي فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة: عصام أحمد حسين، وحسن محمد هيكل، وأحمد محمد عبد المعطي، وفرع الإبتهال والإنشاد الديني: محمد رضا محمود، ومحمد ياسر محمود، واسلام سعيد محمد، وفرع القرآن كاملا للأطفال: أحمد تامر ممدوح، ومحمود عمرو معن المكاوي، وعبد الرحمن أحمد السيد، وفرع الإبتهال والإنشاد الديني للأطفال: محمد أحمد حسن، ومحمد محمد البكري، وملك محمود عصام.


وأشار "مصيلحي" إلى أن كافة الفائزين في التصفيات هم الثلاثة الأوائل في كل فرع، سوف يتم تكريمهم في حفل ختام المسابقة الدولية، ويمكن أن يفوز من بينهم متسابقون بلقب الأول على مستوى العالم، ويحصل الأوائل علي تكريم ومبلغ مالي.

وتحمل المسابقة في دورتها السابعة هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويترأس اللجنة العليا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ويشارك بها متسابقين من أكثر من 60 دولة.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، اختتمت أمس الاثنين، المسابقة المحلية المؤهلة للمسابقة الدولية، باختبار المتسابقين في 3 فروع وهم: الصوت الحسن، والابتهال الديني للكبار، والابتهال الديني للصغار.

وترأس الشيخ عبد الفتاح الطاروطي لجنة التحكيم، والتي ضمت كل من الدكتور هشام صقر قائد فريق الإنشاد بالأوبرا، والدكتور محمد العشي رئيس قسم الموسيقي بكلية التربية النوعية، وأقيمت المسابقة من التاسعة صباحا واستمرت حتي الثانية مساءً.


وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام، أنه تم اختبار 6 من المتسابقين في فرع الصوت الحسن، كما تم اختبار 7 متسابقين في الابتهال الديني، و5 متسابقين في فرع الابتهال للصغار، وذلك أمام لجنة التحكيم، والتي تؤهل من بينهم المتأهلين للمسابقة الدولية.


وأوضح "مصيلحي" أن نتائج المسابقة تصدر خلال 24 ساعة، وذلك في أسرع مسابقة قرآنية مميكنة، لا يحدث بها أي تدخل بشري، وأشار أن الثلاثة الأوائل من كل فرع يتم تكريمهم في المسابقة الدولية، كما يتم تأهيل الأوائل للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني لتمثيل مصر.


وتقام المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني في هذا العام، وقد تقدم لها 1700 متسابق من 60 دولة، وتقام بدعم ورعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس اللجنة العليا المنظمة، برئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام.

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تصفيات مسابقة القرآن الكريم الابتهال الديني بورسعيد القرآن الكريم

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