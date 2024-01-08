الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، اجتماعا، لمتابعة سير ومستجدات الأعمال في عدد من المشروعات التي تشرف عليها إدارات أملاك الدولة والمساحة بالديوان العام، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد والمهندس سيد خلف المشرف علي مركز شبكات المرافق والمهندسة أمل طومان مدير إدارة الأملاك ومديري إدارة التسكين بالمحافظة.

 

واستمع المحافظ، لشرح موجز من مديري الإدارات حول الجهود المبذولة في عدد من المشروعات، حيث وجه بإعداد تقارير شاملة للموقف التنفيذي لسير العمل لعدد من المشروعات مع إعداد خطة زمنية للمشروعات الجديدة.

ووجه أيضا بالمتابعة الميدانية لسير أعمال المشروعات الجديدة، والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، كما وجه بسرعة إنجاز العمل، ومواكبة أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، وتطوير الأداء وتكثيف الجهود،  بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من العمل.

 

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أملاك الدولة محافظ بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد - شارع بورسعيد مشروعات

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