الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منسق التحالف الوطنى ببورسعيد: العالم يجب أن يسعى لنموذج السلام فى مصر

زيارة منسق التحالف
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة

زار المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد عددا من كنائس المحافظة، لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، والذي يعد من أهم الأعياد التي يجتمع فيها المصريون للاحتفال سويا.


العالم يجب أن يسعي لنموذج السلام في مصر


وقدم منسق التحالف والشباب التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد خلال أداء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمرقس، وشارك الشباب شعب الكنيسة وعدد من الكنائس الأخري فرحتهم، وأكد علي أن ما يحدث في كنائس مصر من تواجد للمسلمين والمسيحيين بهذه الصورة، يجعل الجميع يتأكد من أن هذا البلد سوف يظل صامدًا، وسوف يتطور إلي الأفضل.


وتحدث نيافة الأنبا تادرس عن عيد الميلاد المجيد وأن عيسي جاء من أجل أن ينشر السلام في العالم، ومن أجل أن يتوب كل انسان عن خطيئته، مؤكدا أن العالم يحتاج إلي أن يخطو نحو السلام وأن يعم الأمن والرخاء، وأن يتوقف القتل وسفك الدماء للأبرياء، معلقا: أن ذلك يتعب قلبه وقلب كل انسان، مؤكدا أن مصر حباها الله برئيس استطاع أن يجعلها أمنة سالمة.


وأكد علي جبر أن هذا المشهد يجب أن يراه العالم أجمع وأن يتعلموا من المصريين معني السلام، وأن تسعي كل شعوب العالم أن تعيش في هذا الجو من المحبة كما ينعم به المصريون، مشيرا إلي أن ما يحدث داخل الكنائس هي لوحة فنية عظيمة تحمل تجسيدًا حقيقيا للعيش في أمن وأمان وسلام وعزة وكرامة.


وأكد علي جبر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي مسئولية هذا الملف في وقت كادت فيه مصر أن تفقد هويتها، وانحاز بكل شجاعة لارادة المصريين، واقتحم ملف الإرهاب والتطرف ببطولة أبناء المؤسسة العسكرية، ونجح أن يعود بمصر إلي تاريخها في المواطنة، واهتم بملف بناء الإنسان والذي يجني الشعب ثماره الأن من أمن وأمان وسلام، معلقا: ربنا يديم علي مصر نعمه ويكفيها شر الفتن ويجعل العالم كله يتعلم منها ومن قياداتها السلام.

زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة
بورسعيد التحالف الوطني كنيسة مطران بورسعيد احتفالات

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

إسرائيل تنشر صورة جديدة لمحمد الضيف

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 7 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. االقاهرة الإخبارية: شهيدان ومصابون إثر استهداف الاحتلال لمدرسة بمخيم المغازى

إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

"غنيم" يُهنى الأقباط بعيد الميلاد المجيد خلال حضوره القداس بمطرانية بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة