منسق التحالف الوطنى ببورسعيد: العالم يجب أن يسعى لنموذج السلام فى مصر

زار المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد عددا من كنائس المحافظة، لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، والذي يعد من أهم الأعياد التي يجتمع فيها المصريون للاحتفال سويا.



العالم يجب أن يسعي لنموذج السلام في مصر



وقدم منسق التحالف والشباب التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد خلال أداء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمرقس، وشارك الشباب شعب الكنيسة وعدد من الكنائس الأخري فرحتهم، وأكد علي أن ما يحدث في كنائس مصر من تواجد للمسلمين والمسيحيين بهذه الصورة، يجعل الجميع يتأكد من أن هذا البلد سوف يظل صامدًا، وسوف يتطور إلي الأفضل.



وتحدث نيافة الأنبا تادرس عن عيد الميلاد المجيد وأن عيسي جاء من أجل أن ينشر السلام في العالم، ومن أجل أن يتوب كل انسان عن خطيئته، مؤكدا أن العالم يحتاج إلي أن يخطو نحو السلام وأن يعم الأمن والرخاء، وأن يتوقف القتل وسفك الدماء للأبرياء، معلقا: أن ذلك يتعب قلبه وقلب كل انسان، مؤكدا أن مصر حباها الله برئيس استطاع أن يجعلها أمنة سالمة.



وأكد علي جبر أن هذا المشهد يجب أن يراه العالم أجمع وأن يتعلموا من المصريين معني السلام، وأن تسعي كل شعوب العالم أن تعيش في هذا الجو من المحبة كما ينعم به المصريون، مشيرا إلي أن ما يحدث داخل الكنائس هي لوحة فنية عظيمة تحمل تجسيدًا حقيقيا للعيش في أمن وأمان وسلام وعزة وكرامة.



وأكد علي جبر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي مسئولية هذا الملف في وقت كادت فيه مصر أن تفقد هويتها، وانحاز بكل شجاعة لارادة المصريين، واقتحم ملف الإرهاب والتطرف ببطولة أبناء المؤسسة العسكرية، ونجح أن يعود بمصر إلي تاريخها في المواطنة، واهتم بملف بناء الإنسان والذي يجني الشعب ثماره الأن من أمن وأمان وسلام، معلقا: ربنا يديم علي مصر نعمه ويكفيها شر الفتن ويجعل العالم كله يتعلم منها ومن قياداتها السلام.

زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة

زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة

زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة

زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة

زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة

زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة

زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة

زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة

زيارة منسق التحالف الوطنى ببورسعيد للكنيسة