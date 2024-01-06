السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة مارمرقس فى بورفؤاد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد،  وذلك بمشاركة كهنة الكنيسة، وأقباط مدينة بورفؤاد، والذين أقبلوا من كل حدب وصوب لأداء القداس.

وقدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية الخاصة بعيد الميلاد المجيد، والتي تتسم بطابع الفرحة.

استنفار أمنى

كثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية.

الأطفال الملائكة 
وارتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة مارمرقس ببورفؤاد الملابس الخاصة بهم، وقاموا بأداء الصلوات في أجواء من الفرحة وبدوا في زيهم الأبيض أشبه بالملائكة.  

ويؤدى الآلاف من أقباط بورسعيد بـ كنائس بورسعيد، اليوم قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك وسط حالة من الفرحة والبهجة والسعادة، التي ظهرت على وجوه الكبار والصغار.

 

وفي شأن آخر أدى أقباط محافظة بورسعيد، مساء اليوم، صلوات قداس رأس السنة الميلادية وذلك بجميع كنائس المحافظة، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوى بميدان المنشية بالمحافظة، والتي شهدت إقبال من أقباط بورسعيد، وذلك ضمن الاحتفالات بأعياد رأس السنة

وترأس إقامة الصلاة كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد وهم القمص بولا سعد كاهن الكنيسة، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمى كهنة الكنيسة بجانب حضور العديد من رعية الكنيسة

وقد حرص الأطفال على ارتداء الزي ذي اللون الأحمر والأخضر والأبيض، وهى الألوان المستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معا  في الكنيسة وذلك في أجواء من السعادة بحلول العام الجديد.  

تسابيح دينية 

هذا وقد أقامت الكنيسة الصلوات والطقوس الدينية والتسابيح الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة صلوات قداس رأس السنة الجديدة والذى بدأ عند منتصف الليل والذي توجه فيه الجميع بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم  على وطننا الغالي مصر، وأن يسدد الله خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخير دوما وأن يسنده الله ويكون عونا له لخدمة الوطن.

وعلى الجانب الآخر شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس  للتأكد من هوية المواطنين قبل وأثناء القداس وحتى الانتهاء من الصلوات تماما.

IMG-20240106-WA0239
IMG-20240106-WA0239
IMG-20240106-WA0242
IMG-20240106-WA0242
IMG-20240106-WA0243
IMG-20240106-WA0243
IMG-20240106-WA0236
IMG-20240106-WA0236
IMG-20240106-WA0247
IMG-20240106-WA0247
IMG-20240106-WA0248
IMG-20240106-WA0248
IMG-20240106-WA0250
IMG-20240106-WA0250
IMG-20240106-WA0249
IMG-20240106-WA0249
IMG-20240106-WA0245
IMG-20240106-WA0245
IMG-20240106-WA0244
IMG-20240106-WA0244
IMG-20240106-WA0234
IMG-20240106-WA0234
كنيسة عيد الميلاد بورسعيد احتفالات استنفار أمني

مواد متعلقة

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان عددًا من المصانع جنوب المحافظة (صور)

وزير العدل يتفقد أرض مشروع إنشاء مجمع محاكم جديد فى بورسعيد

محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل لمتابعة إنشاء منشأة قضائية جديدة ببورفؤاد

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان محكمة بورسعيد الابتدائية

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من وزارة الصناعة لبحث التعاون المشترك

تصدير خام الكلينكر والملح وصودا كاوية بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل ببعض المشروعات

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

تعميق التصنيع المحلى لتعزيز الاكتفاء الذاتى ومواجهة التضخم

توقعات أسعار الذهب في مصر 2024 خلال الفترة المقبلة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة تنزانيا وديًا

أول تعليق من محمد رمضان على تقبيل إحدى المعجبات له: “مقدرش أمنعها”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطيني: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة