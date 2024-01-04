محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، فعاليات ندوة "الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحليل التكلفة المالية"، بقاعة اللواء مصطفى كامل بالديوان العام ، في إطار الدورات التدريبية المكثفة للعاملين بالديوان العام والأحياء لتنمية مهاراتهم العملية وتطوير مستوى الأداء.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والمهندس شكري حسين استشاري التطوير المؤسسي لإدارة المخلفات الصلبة، والمحاضر الدكتور عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، وإدارة المخلفات بالمحافظة.

توضيح ٱليات إقامة المدافن الصحية في المحافظات واشتراطاتها

واستمع محافظ بورسعيد لمحاور الندوة والتي تناولت ٱليات إقامة المدافن الصحية في المحافظات و اشتراطاتها، وكيفية سير العمل داخل المصانع المسئولة عن المخلفات الصلبة بالشكل الذي يحقق تعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات الصلبة و يحقق الربح المناسب للمستثمر الجاد، حيث قدم المحاضرة الدكتور عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية.

التطورات التي شهدتها بورسعيد ساهمت في جذب العديد من المستثمرين لإقامة المشروعات الصناعية

ومن جانبه، أشاد اللواء عادل الغضبان، بالندوة و محاورها، مؤكدا حرصه على توفير العديد من الدورات والندوات التثقيفية للعاملين بالديوان العام والأحياء، لتطوير أسلوب العمل و الأداء، و تنمية مهاراتهم العملية، متطرقا للحديث عن تجربة محافظة بورسعيد في مجال إدارة المخلفات الصلبة، قائلا أن محافظة بورسعيد من المحافظات المميزة في إدارة المخلفات الصلبة و تعظيم الاستفادة منها، مشيرا الى أن التطورات التي شهدتها بورسعيد مؤخرا ساهمت في جذب العديد من المستثمرين لإقامة المشروعات الصناعية العملاقة و التي كان منها اقامة مجمعات لإدارة المخلفات والاستفادة منها.

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