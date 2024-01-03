الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من وزارة الصناعة لبحث التعاون المشترك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عمرو محمود سعد مدير عام الشكاوي بوزارة الصناعة والتجارة، والأستاذ عمرو نبيل الشيمي مدير المكتب الفني بقطاع المعالجات التجارية، والأستاذ محمد صبحي محقق سياسات تجارية دولية، وذلك بالديوان العام، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة بورسعيد ووزارة الصناعة، فضلا عن تبادل الخبرات وتذليل العقبات لأصحاب المصانع پما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي داخل المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد وعدد من المستثمرين بمحافظة بورسعيد.

المحافظ يوجه الشكر لوزير الصناعة على الجهود المثمرة للارتقاء بقطاع الصناعة داخل بورسعيد.

في بداية اللقاء، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير على التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد لتحقيق النهضة الصناعية المنشودة،  والأستاذة يمنى الشبرواي رئيس قطاع المعالجة  التجارية بالوزارة، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت تطور غير مسبوق في المجال الصناعي، وشهدت إقامة كيانات صناعية كبرى ساهمت في توفير الالاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد وفتح أسواق مصرية في الدول الاوربية ودعم السوق المحلي.

واستعرض محافظ بورسعيد مع وفد وزارة الصناعة مستجدات الأوضاع داخل عدد من الكيانات الصناعية ببورسعيد،  مؤكدا أن بورسعيد أصبحت مدينة صناعية من الطراز الأول، ولا ندخر جهدا نحو تقديم كامل الدعم للمستثمر الجاد.

وشهد اللقاء، تبادل الحديث بين وفد الوزارة وعدد من أصحاب المصانع،  لبحث طلباتهم وتقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي ببورسعيد.

من جانبه،  وجه الاستاذ عمرو محمود سعد مدير عام الشكاوي بوزارة الصناعة والتجارة الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده المثمرة في قطاع الصناعة ببورسعيد، معربا عن فخره بحجم الصناعة في بورسعيد وجهود المحافظ في تذليل الصعاب للمستثمرين والذين يعدوا اساس النهوض بالصناعة لما لها من اثار على توفير فرص العمل المتعددة والنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة لحماية المصانع والمستثمرين، لافتا أن هناك بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين ولكن الوزارة تسعى جاهدة لحل هذه المشكلات وتذليل العقبات، موضحا أنه سيتم آجراء زيارة ميدانية لعدد من المصانع لبحث متطلباتها وتقديم الدعم اللازم.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد وزارة الصناعة طرحها على مستثمرين محافظ بورسعيد شركة صناعات غذائية

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