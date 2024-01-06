السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل لمتابعة إنشاء منشأة قضائية جديدة ببورفؤاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المستشار عمر مروان وزير العدل والوفد المرافق له، اليوم، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، وعقد لقاء بينهما لمناقشة عدد من الملفات.

محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل للقيام بجولة تفقدية 

وتوجه المستشار عمر مروان وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيرًا على الأقدام، من ديوان عام محافظة بورسعيد إلى محكمة بورسعيد الابتدائية.

وتجول وزير العدل بشارع 23 يوليو ثم ميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة الذي يتوسطه النصب التذكاري، وساحة الميدان التي يتواجد بها أسراب الحمام، متوجهًا إلى محكمة بورسعيد الابتدائية لتفقد سير العمل بها.

والتقط وزير العدل ومحافظ بورسعيد عددًا من الصور التذكارية وفي الخلفية أسراب الحمام التي تملأ الميدان.

ومن المقرر أن يتفقد وزير العدل محكمة بورسعيد الابتدائية، ويعقد لقاءً مغلقًا مع المستشارين، ثم يتوجه إلى مدينة بورفؤاد لتفقد سير العمل في مشروع إنشاء منشأة قضائية جديدة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وزير للعدل محاكم

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