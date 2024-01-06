السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير العدل يتفقد أرض مشروع إنشاء مجمع محاكم جديد فى بورسعيد

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان خلال تفقد أرض مشروع إنشاء مجمع محاكم جديد

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أرض شارع الرحاب بحي الضواحي، للبدء في إنشاء مجمع محاكم جديد في بورسعيد.

واطلع وزير العدل، خلال تفقده أرض المشروع، على الرؤية المبدئية للمجمع الجديد الذي سيضم محكمة للأسرة، ومحكمة للطفل، ومحكمة للقضاء الإداري، مشددًا على ضرورة البدء في أعمال الإنشاء خلال الأشهر القليلة المقبلة تمهيدا لافتتاحها في أسرع وقت.

محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل

واستقبل محافظ بورسعيد، صباح اليوم السبت، وزير العدل، بمكتبه بالديوان العام، في إطار زيارته لتفقد المنشآت القضائية ببورسعيد، وعقد عدة لقاءات مع مستشاري المحافظة.

وتفقد المستشار عمر مروان، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محكمة بورسعيد الابتدائية، لمتابعة سير العمل داخل المحكمة والخدمات المقدمة للمواطنين بعد تطويرها.

المستشار عمر مروان خلال تفقد أرض مشروع إنشاء مجمع محاكم جديد
المستشار عمر مروان خلال تفقد أرض مشروع إنشاء مجمع محاكم جديد
المستشار عمر مروان خلال تفقد أرض مشروع إنشاء مجمع محاكم جديد
المستشار عمر مروان خلال تفقد أرض مشروع إنشاء مجمع محاكم جديد
المستشار عمر مروان خلال تفقد أرض مشروع إنشاء مجمع محاكم جديد
المستشار عمر مروان خلال تفقد أرض مشروع إنشاء مجمع محاكم جديد
بورسعيد تغقد وزير العدل مجمع محاكم الغضبان

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