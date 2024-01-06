تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، محكمة بورسعيد الابتدائية، لمتابعة سير العمل داخل المحكمة والخدمات المقدمة للمواطنين بعد تطويرها.

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان محكمة بورسعيد الابتدائية

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، افتتح في ديسمبر 2020، أعمال تطوير المحكمة ضمن خطة الوزارة لميكنة العمل، حيث راعت أعمال التطوير أن تكون القاعات الجديدة بالمحكمة تتسم بسهولة التنقل والتهوية، فضلًا عن تواجد أماكن الانتظار وكل الجوانب التي توفر مناخًا ملائمًا للعمل، كما تضمنت أعمال التطوير ميكنة العمل بالمحكمة، والخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع وزير العدل، خلال لقائه المغلق مع المستشارين، على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، كما اطمأن على مستوى الخدمات المميكنة المقدمة ضمن منظومة التحول الرقمي تيسيرًا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين، كما ناقش معهم عددًا من الملفات الأخرى.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمكتبه بالديوان العام، في إطار زيارة سيادته لتفقد المنشآت القضائية ببورسعيد، وعقد عدة لقاءات من السادة المستشارين بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير العدل، مثنيًا على جهوده الكبيرة في تطوير منظومة العمل داخل المنشآت القضائية ببورسعيد، في ظل خطة الوزارة للنهوض ببيئة العمل في المؤسسات التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.

وتجول وزير العدل بشارع 23 يوليو ثم ميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة الذي يتوسطه النصب التذكاري، وساحة الميدان التي يتواجد بها أسراب الحمام، متوجهًا إلى محكمة بورسعيد الابتدائية لتفقد سير العمل بها.

والتقط وزير العدل ومحافظ بورسعيد عددًا من الصور التذكارية وفي الخلفية أسراب الحمام التي تملأ الميدان.

جانب من الحدث

جانب من الحدث