"أرسى دعائم الوطنية والتنمية".. مطرانية بورسعيد تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية

أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران المحافظة وضواحيها بيانًا قدمت فيه التهنئة القلبية باسم الأنبا تادرس ومجمع كهنة المطرانية وشعب الكنيسة ببورسعيد للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في البيان: "فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي مجددًا يدل على ثقة الشعب المصري العظيم في سيادته، وفى نجاحه في تولي فتره رئاسية أخرى يتحمل فيها مسئولية قيادته للجمهورية الجديدة".

وتابع الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسى دعائم الوطنية في الجمهورية الجديدة من عدل، ومساواة، وتنمية وتعمير، وتطوير، وأمان.

واستكمل "إن خروج الشعب المصري بكامل طوائفه شبابًا وكبارًا في مظاهرات الحب التي رأيناها على مدار ثلاثة أيام تدل على ثقة ومكانة سيادتكم عند جموع الشعب المصري".

واختتم: "إننا جميعًا واثقون أن الله قادر أن يكون عونا للرئيس لنجني سويًا ثمار تعب الرئيس الدءوب من أجل رفعة شأن مصرنا الحبيبة دائمًا، تحيا مصر".