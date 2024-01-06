السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان عددًا من المصانع جنوب المحافظة (صور)

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددًا من المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، برفقة اللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ورؤساء مجالس إدارات الشركات الصناعية.

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المصانع

وتابع وزير العدل، ومحافظ بورسعيد، سير العمل داخل أحد مصانع إطارات السيارات، كما تابعا معدلات الإنتاج والتصدير، كما تم تفقد الأقسام المختلفة بالمصنع، وعرض شرح عن مراحل إنتاج إطارات السيارات داخل المصنع، للوقوف على تجربة المصنع الرائدة في مجال إنتاج إطارات السيارات.

وأشاد وزير العدل، بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع إطارات السيارات والذي يعتبر من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، كما تفقد الوزير والمحافظ، مصنع إنتاج البطانيات بالجنوب، وأشاد محافظ بورسعيد ووزير العدل بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع والذي يوفر صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وشملت الجولة أيضًا  تفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة، واستعرض مسؤولو الشركة تقريرًا حول نشأة الشركة وعدد العمالة ومعدلات الإنتاج والتصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وخلال جولته بالمصنع، أجرى وزير العدل ومحافظ بورسعيد، أحاديث ودية مع عدد من العاملين والعاملات بالمصنع، واستفسر عن رواتبهم وأوضاعهم بالمصنع، مؤكدين أهمية توفير كل الراحة والدعم للعاملين بالشركات الصناعات، لاستمرار عجلة التنمية والنهضة المنشودة.

يذكر أن محافظ بورسعيد ووزير العدل، تفقدا سير العمل في عدد من المنشآت القضائية، وعدد من المنشآت الصناعية، ضمن زيارة المستشار عمر مروان، لمحافظة بورسعيد اليوم.

جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
جانب من جولة وزير العدل ومحافظ بورسعيد
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