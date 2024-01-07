الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"التحالف الوطنى" يوزع الحلوى.. كنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد تحتفل بعيد الميلاد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تشهد كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد احتفالات كبيرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشهدت الكنيسة إقبال المئات من الصغار والكبار، وذلك بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تفاصيل احتفالات كنيسة الأنبا بيشوي بعيد الميلاد

وحرصت الكنيسة على تجهيز الساحة بجانب مزود عيد الميلاد للاحتفال، وضمت عددًا كبيرًا من الألعاب الإلكترونية أبرزها كرة السلة، والألعاب الهوائية، والشاكوش، وصيد السمك، والعربات المتصادمة، والموتسيكلات، وشهدت الكنيسة فعاليات رسم على الوجوه للصغار، وظهرت علامات الفرحة والسعادة على وجوه الجميع.

وشارك وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقيادة المهندس علي جبر منسق بورسعيد في الاحتفالات، وذلك من خلال توزيع الورود والهدايا والشوكولاتة، ومشاركة الصغار في اللعب، وذلك من أجل التأكيد على أن مصر تحتفل بالمسلمين والأقباط داخل الكنائس، حتى ترسل للعالم أجمع رسائل السلام والمحبة، وتؤكد على مساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعادة السلام في العالم بعدما نجح في القضاء على التطرف، وحقق أعلى معاني السلام في مصر.

​​​ المصريون يجتمعون بالكنائس والشوارع في أمان وسلام للاحتفال بعيد الميلاد
 

ومن جانبه أكد القس بيمن صابر مسئول العلاقات العامة بكنيسة الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن الاحتفالات مختلفة في هذا العام وفيها فرحة وسعادة كبيرة، وأضاف أن الرسالة هي رسالة المسيح الذي جاء من أجل أن يعم السلام، مشيرًا إلى أن المصريين يجتمعون بالكنائس والشوارع في أمان وسلام للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
 

وأضاف القس أرميا فهمي المتحدث الرسمي باسم كنيسة الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن الجميع في سعادة بالغة بهذا العيد، حيث يتمتع بإحساس متفرد ومختلف، مقدمًا الشكر لكل من شارك في الفرحة من المسلمين، ومشيدًا بدور الأجهزة الأمنية في تأمين الاحتفالات، والأجهزة التنفيذية في تطوير وتأهيل محيط الكنائس والميادين للاحتفال.

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بورسعيد أعضاء التحالف الكنيسة اعياد عيد الميلاد

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