مطران بورسعيد: عيد الميلاد المجيد يوم تحول فى حياة البشرية

قال الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها، خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري مرقس بمدينة بورفؤاد، أن السيد المسيح جاء ليخلص الإنسان من حياة الخطية والشر والعبودية والمذلة التي كانت تسري في العالم.

وأشار مطران بورسعيد إلى أن هذا اليوم هو نقطة تحول في حياة البشرية بعد أن جاء ملك السلام الذي قال لتلاميذه "سلامي أنا أترك العالم سلامي أنا أعطيكم".

الاستفادة من عيد الميلاد

وطالب مطران بورسعيد بالاستفادة من هذا العيد بالفرح عن طريق التوبة، لافتًا إلى أنه يجب أن يعيش الإنسان مع نفسه في سلام نفسي وطمأنينة؛ لأنه يعرف أن الله معه وله حكمة في كل ما يحدث له.

وقدم الشكر إلى الله الذي نظر إلى البشرية وجاء بالسيد المسيح الذي يصلح ما أفسده الدهر، وأن نعيش في المحبة التي قدمها لنا رب المجد يسوع.

تهنئة إلى الرئيس السيسي

وقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحمى مصر، والشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية والشعبية على مجاملتهم في كل المناسبات.

وكان قد ترأس الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد، وذلك بمشاركة كهنة الكنيسة، و أقباط مدينة بورفؤاد والذين أقبلوا من كل حدب وصوب لأداء القداس.

وقد قدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية الخاصة بعيد الميلاد المجيد، والتي تتسم بطابع الفرحة.

استنفار أمني

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية.

الأطفال الملائكة

وارتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة مارمرقس ببورفؤاد الملابس الخاصة بهم، وقاموا بأداء الصلوات في أجواء من الفرحة وبدوا في زيهم الأبيض أشبه بالملائكة.

ويؤدي الآلاف من أقباط بورسعيد بكنائس بورسعيد اليوم قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك وسط حالة من الفرحة والبهجة والسعادة، التي ظهرت على وجوه الكبار والصغار.

مطران بورسعيد

مطران بورسعيد